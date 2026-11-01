El Liverpool fracasó en traducir su posesión en ocasiones de peligro sobre la portería del Arsenal, y cayó en su estadio de Anfield por (1-0), la tarde de este domingo, en la novena jornada de la Premier League inglesa.

La red "Squawka" señaló que el Liverpool no logró rematar ningún balón a la portería del Arsenal, exactamente como ocurrió en el partido anterior, de modo que el conjunto del Liverpool fracasó en rematar un solo balón a puerta durante los dos últimos partidos frente al Arsenal.

Añadió que el último remate del Liverpool a la portería frente al Arsenal fue el gol de Dominik Szoboszlai de tiro libre en agosto de 2025.

El Arsenal rompió la maldición del Liverpool en el estadio de Anfield, ya que la última victoria del conjunto del Arsenal se remonta al año 2012.

Por su parte, la red "Opta" apuntó que el Liverpool solo ha marcado 4 goles en el estadio de Anfield en la Premier League esta temporada, siendo el menor número de goles que el equipo anota en su campo tras cinco partidos en una misma temporada de la Premier League inglesa (igual que marcó cuatro goles en las temporadas 1913-1914 y 2012-2013).

Y pese a que el Liverpool fracasó en rematar un solo balón a puerta, los 28 toques de los jugadores del Liverpool dentro del área del Arsenal son los más altos de la historia (desde la temporada 2008-2009) para cualquier equipo en la primera mitad de un partido de la Premier League inglesa frente al conjunto del Arsenal.

Mientras que los 24 puntos del Arsenal son los más altos para cualquier equipo tras nueve jornadas de una temporada de la Premier League inglesa desde que el propio Arsenal los logró en la temporada 2022-2023 (también 24 puntos).

Y nunca antes había logrado más puntos en esta fase de la temporada salvo en las temporadas 2004-2005 y 2007-2008 (25 puntos en ambas).