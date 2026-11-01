¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ARSENALAFP
Traducido por

Aunque parezca mentira: una estadística vergonzosa de las estrellas del Liverpool ante el Arsenal

Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
Inglaterra

Cifras de la victoria del Arsenal en la batalla de Anfield

Tradición deportiva
FOX Sports Mexico

Fox Sports

✅ Transmite una selección importante de partidos exclusivos cada fin de semana a través de sus canales tradicionales de televisión por cable (Fox Sports, Fox Sports 2 y 3).

✅ Al contratar el nivel Premium o la app de Fox Sports, además de la liga inglesa desbloqueas el acceso sin interrupciones a eventos de la Fórmula 1, NFL y UFC.

✅ Puedes acceder a su señal a través de múltiples agregadores como Amazon Prime Video o Claro Video sin necesidad de tener un contrato largo de televisión.

Mensual desde$140 MXN
Entretenimiento total
Max

Max

✅ Transmite en streaming la gran mayoría de los partidos de la Premier League en directo, operando como el hogar digital principal del fútbol inglés en México.

✅ Combina la acción del deporte en vivo con el enorme catálogo de series premium de HBO y películas de Warner Bros dentro de la misma suscripción.

✅ Los encuentros más atractivos de cada jornada también se transmiten simultáneamente por televisión de paga tradicional a través de los canales TNT o Cinemax.

Mensual desde$149 MXN

El Liverpool fracasó en traducir su posesión en ocasiones de peligro sobre la portería del Arsenal, y cayó en su estadio de Anfield por (1-0), la tarde de este domingo, en la novena jornada de la Premier League inglesa.

La red "Squawka" señaló que el Liverpool no logró rematar ningún balón a la portería del Arsenal, exactamente como ocurrió en el partido anterior, de modo que el conjunto del Liverpool fracasó en rematar un solo balón a puerta durante los dos últimos partidos frente al Arsenal.

Añadió que el último remate del Liverpool a la portería frente al Arsenal fue el gol de Dominik Szoboszlai de tiro libre en agosto de 2025.

El Arsenal rompió la maldición del Liverpool en el estadio de Anfield, ya que la última victoria del conjunto del Arsenal se remonta al año 2012.

Próximos partidos
FB

FB

Liga de Campeones

04 nov 2026

LIV

LIV

SLP

SLP

Liga de Campeones

04 nov 2026

ARS

ARS

Por su parte, la red "Opta" apuntó que el Liverpool solo ha marcado 4 goles en el estadio de Anfield en la Premier League esta temporada, siendo el menor número de goles que el equipo anota en su campo tras cinco partidos en una misma temporada de la Premier League inglesa (igual que marcó cuatro goles en las temporadas 1913-1914 y 2012-2013).

Y pese a que el Liverpool fracasó en rematar un solo balón a puerta, los 28 toques de los jugadores del Liverpool dentro del área del Arsenal son los más altos de la historia (desde la temporada 2008-2009) para cualquier equipo en la primera mitad de un partido de la Premier League inglesa frente al conjunto del Arsenal.

Mientras que los 24 puntos del Arsenal son los más altos para cualquier equipo tras nueve jornadas de una temporada de la Premier League inglesa desde que el propio Arsenal los logró en la temporada 2022-2023 (también 24 puntos).

Y nunca antes había logrado más puntos en esta fase de la temporada salvo en las temporadas 2004-2005 y 2007-2008 (25 puntos en ambas).

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google