Banega confirma su decisión de colgar las botas

El veterano centrocampista ha decidido poner fin a una brillante carrera que se prolongó durante casi dos décadas y transcurrió por varios continentes. «Está confirmado al 100 % que me retiro. Había dicho que estaba al 80 %, pero hoy, mientras jugaba, dije: basta, esto ya no es para mí, tengo que hacer otras cosas», explicó Banega en una emotiva entrevista con ESPN.

El futbolista de 38 años apuntó que su estado físico y el deseo de ver crecer a los jóvenes talentos influyeron en su decisión. «Ya soy prácticamente viejo, ya lo he disfrutado demasiado. No quiero quitarles el sitio a los chicos que prometen en todos los clubes», añadió.

La última aparición profesional del mediapunta fue en mayo con Defensa y Justicia, frente a Gimnasia Mendoza. Así terminó un largo recorrido que comenzó en Newell's Old Boys y Boca Juniors.

Banega reconoció que está preparado para afrontar una nueva etapa de su vida lejos del terreno de juego y afirmó que ahora le toca ver el fútbol desde otra perspectiva.

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No habrá reencuentro con Messi en el Inter Miami

conclusión y que ni siquiera los vínculos personales más estrechos bastarían para hacerle volver a las exigencias del fútbol profesional. Su atención está centrada por completo en la vida después del fútbol, no en buscar un último contrato lucrativo ni una despedida de gran repercusión en una liga en crecimiento.

La decisión del centrocampista garantiza que se marche por voluntad propia, en lugar de dejar que su carrera se apague. Al descartar con tanta rotundidad al Inter Miami, ha demostrado una firmeza que pocos jugadores han mostrado ante la posibilidad de jugar con Messi. Banega se centrará ahora en proyectos personales, aunque ya ha indicado que, por el momento, no tiene intención de dedicarse a entrenar ni de ejercer como representante de jugadores en un futuro próximo.

Un legado de éxitos en Europa y a nivel internacional

Banega deja tras de sí un palmarés que sería la envidia de la mayoría de los futbolistas, marcado especialmente por sus grandes éxitos en España. Se le recuerda sobre todo por sus dos etapas en el Sevilla, donde se convirtió en una figura legendaria del centro del campo del club.

Durante su paso por el Ramón Sánchez-Pizjuán, fue una pieza fundamental del equipo que conquistó tres títulos de la Europa League. Sus actuaciones en aquellas finales a menudo marcaron los partidos y consolidaron su reputación como futbolista decisivo en las grandes citas europeas.

Su trayectoria también le llevó al Valencia, con el que ganó una Copa del Rey, así como al Atlético de Madrid y al Inter de Milán. Además de sus logros en categoría absoluta, Banega fue una pieza clave de la generación dorada que ganó el Mundial sub-20 en 2007 y logró el oro olímpico en Pekín en 2008.