Serge Gnabry vivió un verano especial en 2025: primero celebró su 30º cumpleaños el 14 de julio y después recibió como regalo un puesto de titular en el Bayern de Múnich. Fue un giro notable, ya que en los años anteriores Gnabry había sido considerado más bien candidato a salir que un titular indiscutible. Pero de repente no había manera de dejarlo fuera, algo que se debió menos a su indudablemente buena pretemporada que a la entonces inexistente competencia por el puesto.

Los tres superestrellas indiscutibles Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz tenían asegurados sus puestos en el once de gala muniqués. Para la posición de mediapunta en el sistema 4-2-3-1 de Vincent Kompany solo había un candidato serio, y ese era precisamente Gnabry. Jamal Musiala iba a estar de baja durante meses tras su fractura de peroné. Lennart Karl era, eso sí, un talento extremadamente prometedor, pero su vertiginosa evolución de esa manera era todavía totalmente imprevisible. Nicolas Jackson no llegó hasta el Deadline Day de principios de septiembre y necesitó bastante tiempo de adaptación.

En definitiva, la situación era clara: o Gnabry o nada. En la gran mayoría de los grandes partidos fue la primera opción de Kompany, aunque Karl se convirtió con sorprendente rapidez en una alternativa seria, Jackson pronto tuvo oportunidades (más bien desaprovechadas) y Musiala acabó regresando en enero.

Bayern de Múnich: ¿qué capacidad de carga tiene Jamal Musiala?

Un año después, la situación es diferente. Para el cuarto puesto del ataque muniqués junto a Kane, Olise y Díaz se avecina una dura lucha por la titularidad. Musiala, Gnabry, Karl y el nuevo fichaje Ismael Saibari, que ha costado 50 millones de euros, pueden contar con opciones realistas de jugar. Debido al apretado calendario, Kompany rotará mucho. Sin embargo, a día de hoy está completamente abierto quién empezará en los grandes partidos.

En realidad, Musiala era el favorito para ese puesto. Lleva el dorsal 10, es uno de los mejor pagados y debía ser la cara del Bayern de Múnich y un futbolista absolutamente determinante, pero actualmente está muy lejos de eso. Desde su regreso en enero, Musiala no ha vuelto a alcanzar su antiguo nivel. Tras el decepcionante Mundial, se dejó retirar una placa metálica del pie.

Sus desplomes en los amistosos contra el RB Leipzig y el 1. FC Heidenheim generaron una gran preocupación sobre la capacidad de resistencia del jugador de 23 años al más alto nivel. No obstante, jugar al fútbol profesional con la epilepsia de ausencia que le fue diagnosticada es perfectamente posible en principio, como confirmó la neuróloga Dra. Regina Becker en una entrevista con SPOX.

El propio Musiala, al parecer, no tiene previsto hacer una pausa. En su muy comentado comunicado en Instagram escribió: "En estrecha coordinación y en intercambio regular con los expertos, ha sido mi deseo personal afrontar el desafío y, con la autorización de los neurólogos especialistas, seguir dedicándome a lo que más me ayuda en la recuperación: simplemente vivir mi día a día y seguir entregándome a mi pasión por el fútbol".

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Ismael Saibari arranca con ventaja en la lucha por un puesto

Gnabry (31) y Karl (18) se perdieron el Mundial por lesiones musculares. Durante gran parte de la pretemporada trabajaron de forma individual en sus regresos y actualmente están siendo reincorporados a los entrenamientos con el equipo. Puede que ya vuelvan a ser opciones en la Supercopa contra el Borussia Dortmund este sábado o, como muy tarde, en el arranque de la Bundesliga contra el VfB Stuttgart el viernes siguiente.

Quien tiene las mejores perspectivas de ser titular en los primeros partidos de la temporada es Saibari. Tras su gran Mundial con Marruecos, el jugador de 25 años también tuvo que parar inicialmente por una rotura de fibras musculares. Mientras tanto, sin embargo, ya está de nuevo en plenitud, dejó una buena impresión en sus dos primeras apariciones en amistosos e incluso dio una asistencia en la victoria por 3-1 contra el Leipzig. En comparación con sus tres rivales, Saibari es el que está en mejor forma física y por eso arranca con ventaja en la apasionante lucha por el puesto vacante en el ataque muniqués.

En ausencia del cuarteto, durante la pretemporada también dejaron detalles positivos el cedido de vuelta Arijon Ibrahimovic (20), así como los jugadores de la cantera Tim Binder (19) y Maycon Cardozo (17). Puede que uno de ellos tenga una evolución similar a la de Karl. Sin embargo, al margen de sus cualidades, eso parece bastante más improbable esta temporada que en la irrupción de Karl hace un año debido a la mayor cantidad de jugadores consolidados disponibles.