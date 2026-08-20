Serge Gnabry vivió un verano especial en 2025: primero celebró su 30 cumpleaños el 14 de julio y después recibió como regalo un puesto de titular en el FC Bayern. Fue un giro notable, ya que en los años anteriores Gnabry había sido considerado más bien un candidato a salir que un titular indiscutible. Pero de repente se volvió imprescindible, algo que se debió menos a su indudablemente buena pretemporada que a la entonces inexistente competencia.

Los tres superestrellas indiscutibles Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz tenían asegurados sus puestos en el once de gala muniqués. Para la posición de mediapunta en el sistema 4-2-3-1 de Vincent Kompany solo había un candidato serio, y ese era precisamente Gnabry. Jamal Musiala iba a estar de baja durante meses tras su fractura de peroné. Lennart Karl era, eso sí, un talento sumamente prometedor, pero su vertiginosa evolución de esa forma todavía no era en absoluto previsible. Nicolas Jackson no llegó hasta el Deadline Day a principios de septiembre y necesitó un periodo considerable de adaptación.

En definitiva, la situación era clara: Gnabry o nada. En la gran mayoría de los grandes partidos fue la primera opción de Kompany, aunque Karl se desarrolló sorprendentemente rápido hasta convertirse en una alternativa seria, Jackson pronto tuvo oportunidades, aunque más bien poco aprovechadas, y Musiala acabó regresando en enero.

FC Bayern: ¿Qué capacidad de carga tiene Jamal Musiala?

Un año después, la situación es distinta. Por el cuarto puesto en el ataque muniqués, junto a Kane, Olise y Díaz, se avecina una dura lucha por la competencia. Con Musiala, Gnabry, Karl y el fichaje Ismael Saibari, que costó 50 millones de euros, hasta cuatro jugadores pueden contar con opciones realistas de tener minutos. Debido al apretado calendario, Kompany rotará mucho. Pero a día de hoy es completamente incierto quién empezará en los grandes partidos.

En realidad, Musiala era considerado el favorito para el puesto. Lleva el dorsal 10, es uno de los mejor pagados y debía ser la cara del FC Bayern y un futbolista absolutamente determinante, pero ahora mismo está muy lejos de eso. Desde su regreso en enero, Musiala no ha recuperado su antiguo nivel. Tras el decepcionante Mundial, se dejó retirar una placa de metal del pie.

Sus colapsos en los amistosos contra RB Leipzig y el 1. FC Heidenheim generaron una gran preocupación sobre la capacidad de resistencia del jugador de 23 años al máximo nivel. Sin embargo, en principio el fútbol profesional es perfectamente posible con la epilepsia de ausencia que le fue diagnosticada, como confirma la neuróloga Dra. Regina Becker en una entrevista con SPOX.

Al parecer, el propio Musiala no tiene previsto hacer una pausa. En su muy comentado comunicado en Instagram escribió: "En estrecha coordinación y en intercambio regular con los expertos, ha sido mi deseo personal afrontar este desafío y, con la autorización de los especialistas en neurología, seguir dedicándome a lo que más me ayuda en la recuperación: simplemente vivir mi día a día y seguir entregándome a mi pasión, que es jugar al fútbol".

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Ismael Saibari arranca con ventaja en la lucha por la competencia

Gnabry (31) y Karl (18) se perdieron el Mundial por lesiones musculares. Durante buena parte de la pretemporada trabajaron de forma individual en sus regresos y actualmente están siendo reincorporados a los entrenamientos con el equipo. Posiblemente ya para la Supercopa contra el Borussia Dortmund este sábado, pero como muy tarde para el inicio de la Bundesliga contra el VfB Stuttgart el viernes siguiente, deberían volver a ser opciones.

Saibari es quien tiene las mejores perspectivas de ser titular en los primeros partidos de la temporada. Tras su gran Mundial con Marruecos, el futbolista de 25 años también tuvo que parar primero por una rotura de fibras musculares. Entretanto, sin embargo, vuelve a estar al cien por cien, dejó una buena impresión en sus dos primeras apariciones en amistosos e incluso dio una asistencia en la victoria por 3-1 contra el Leipzig. En comparación con sus tres rivales, Saibari es el que está en mejor forma física y por eso arranca con ventaja en la apasionante lucha por el puesto vacante en el ataque muniqués.

En ausencia del cuarteto, durante la pretemporada también dejaron detalles positivos el cedido de regreso Arijon Ibrahimovic (20), así como los canteranos Tim Binder (19) y Maycon Cardozo (17). Puede que uno de ellos tenga una evolución parecida a la de Karl. Al margen de sus cualidades, eso parece bastante menos probable esta temporada debido a la mayor cantidad de jugadores consolidados disponibles que en el momento de la irrupción de Karl hace un año.