Según informa Bild, el centrocampista turco tuvo sobre la mesa en el pasado mercado de fichajes de verano una oferta del club saudí Al-Shabab, que sin embargo rechazó y, en su lugar, reafirmó su compromiso con el VfB.

Según esa información, Karazor habría podido dar un considerable salto salarial en la Saudi Pro League y embolsarse alrededor del doble de su actual sueldo anual, de unos 2,5 millones de euros. Según el informe, sin embargo, Karazor se siente extremadamente a gusto en Stuttgart y dejó claro rápidamente que bajo ningún concepto quería abandonar a los suabos.

Mientras tanto, el estatus del veterano líder en el VfB está lejos de ser indiscutible. El jugador de 29 años ya perdió su puesto en el once titular la temporada pasada y cada vez más a menudo tuvo que conformarse con un papel de revulsivo y suplente.

Además, el técnico Sebastian Hoeneß le retiró el brazalete de capitán antes de la presente temporada, una responsabilidad que Karazor había llevado durante dos años. El nuevo capitán del Stuttgart es Deniz Undav, que, a diferencia de Karazor, es un titular indiscutible en el sistema de Hoeneß.

"Deniz es un jugador que está muy a menudo sobre el campo y puede actuar como una prolongación del entrenador. No hace falta hablar de su peso en el equipo, la ciudad y la región. Representa el éxito y el auge del VfB", explicó el técnico sobre su decisión.

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¿Se beneficia Atakan Karazor de la salida de Chema Andres?

Eso sí, la situación de Karazor podría haber mejorado un poco con la sorprendente salida a última hora de Chema Andres en el Deadline Day rumbo al Brighton & Hove Albion. El joven español fue la temporada pasada una de las principales razones por las que Karazor fue apareciendo cada vez menos en el once inicial.

En el centro del campo del Stuttgart, aun así, Angelo Stiller y el nuevo fichaje Grischa Prömel parten como fijos por el momento. El contrato de Karazor con el VfB se extiende hasta 2028.