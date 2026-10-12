Resumen de las reacciones de la prensa a la carrera de Singapur:

Fórmula 1: la prensa de ITALIA

Gazzetta dello Sport: «Bola de partido para Kimi: Antonelli afronta con gran espíritu de lucha los desafíos físicos y técnicos de un fin de semana difícil. El joven veterano vuelve a superar la situación de forma casi perfecta y persigue su histórico primer título mundial de Fórmula 1, un triunfo que hace tiempo que merece».

Corriere dello Sport: «Verstappen y Red Bull firman una auténtica obra maestra: su éxito es también una advertencia para Antonelli, tanto de cara a la decisiva recta final de este Mundial como a la próxima temporada. Antonelli, por su parte, demuestra un talento extraordinario y la poco común capacidad de sacar el máximo partido incluso en condiciones difíciles».

Tuttosport: «Verstappen es sencillamente único: tras el espectáculo de Sepang, llega otra exhibición en Singapur. Su salida es magistral. Los aplausos no son solo para el piloto, sino también para todo el equipo, que ha recuperado la senda del éxito gracias a las sobresalientes actuaciones de su estrella. Los grandes premios que quedan aún pueden depararnos numerosas sorpresas».

La Repubblica: «Antonelli sueña el sueño americano. Ya en Austin podría alcanzar su primer título mundial. Con la madurez necesaria, sabe que no puede permitirse más errores en esta fase decisiva si quiere hacer realidad su gran sueño. ¡Rumbo a Texas, cowboy Kimi!».

La Stampa: «En las buenas y en las malas, Antonelli sigue subiendo al podio y el título mundial ya está al alcance de la mano. Verstappen está en plena forma y ahora puede plantar cara a Kimi. Sin duda tiene potencial para ello, pero probablemente ya sea demasiado tarde para poner a Antonelli en serios apuros. El verdadero duelo entre ambos seguramente no estallará hasta el próximo año».

Il Messaggero: «En este fin de semana sobresaliente, Verstappen demuestra todo su talento. ¡El neerlandés ha vuelto! Red Bull ha recuperado su competitividad y Verstappen confirma una vez más su condición de piloto excepcional: un campeón que apenas comete errores y sabe aprovechar cada oportunidad. Con su impresionante actuación, vuelve a ocupar las primeras posiciones y presiona cada vez más a Antonelli en la lucha por la corona mundial».

Getty Images

Fórmula 1: la prensa de INGLATERRA

The Guardian: «Max Verstappen ha demostrado de forma contundente lo extraordinario que puede ser cuando tiene el coche adecuado: fue imbatible en el Gran Premio de Singapur. Sin embargo, Red Bull ha necesitado casi toda la temporada para poner ese coche a su disposición y el título ya está fuera del alcance del neerlandés. Por detrás de él, en el circuito de Marina Bay, el futuro campeón del mundo Kimi Antonelli ha hecho lo suficiente para quedarse a una sola carrera de la coronación».

The Telegraph: «Max Verstappen ha vuelto y Mercedes ya está preocupado».

Daily Mail: «Kimi Antonelli, con 20 años, es el futuro campeón del mundo de Fórmula 1 y nadie se le acerca ni remotamente. Todo está decidido y los demás ya pueden apagar los motores».

Fórmula 1: la prensa de PAÍSES BAJOS y FRANCIA

De Telegraaf: «Max Verstappen atraviesa una etapa fantástica en la Fórmula 1».

L'Equipe: «¡Por fin lo ha conseguido! Tras nueve intentos fallidos, entre ellos tres segundos puestos, Max Verstappen ha ganado por fin en Singapur, uno de los pocos circuitos que aún faltaban en su palmarés. Para lograrlo, el neerlandés ni siquiera tuvo que esforzarse demasiado».

Fórmula 1: la prensa de AUSTRIA

Kronen Zeitung: «El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen ha completado su triunfo total en el fin de semana de Fórmula 1 en Singapur».

OE24: «Bola de partido por el Mundial para Kimi Antonelli. Junto al ganador de la carrera, Max Verstappen, Antonelli fue uno de los grandes triunfadores del fin de semana en Singapur».







