La semana pasada, Sky y Bild informaron de manera coincidente de que se había producido un avance en las negociaciones entre Kane y el club más laureado de Alemania. La firma era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, desde entonces ha reinado el silencio. Ahora, el presidente Herbert Hainer lo ha roto y ha explicado qué impide aún cerrar definitivamente el acuerdo.

«Hay muchos detalles en juego. Derechos de imagen, derechos de la personalidad y demás. Resolveremos esos detalles. No se trata de la duración del contrato ni de nada parecido», declaró Hainer a Bild. «Soy muy optimista. Sé por Jan Dreesen y nuestra directiva que las conversaciones van muy bien. Harry y su familia se sienten muy a gusto en Múnich. Soy muy, muy optimista respecto a que pronto quedará todo cerrado».

En cuanto se resuelvan esos últimos detalles, Kane firmará un nuevo contrato hasta, como mínimo, 2029. Recientemente, Sport Bild informó de que tampoco se descartaba una ampliación hasta 2030. Sería un paso poco habitual dada la avanzada edad de Kane (33), pero perfectamente justificable en opinión de Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión.

«Antes habría dicho que, por norma general, a los jugadores mayores de 30 años solo se les deben ofrecer contratos de un año. Pero hay excepciones cuando estás convencido de un jugador. Y nosotros lo estamos de Harry», declaró Rummenigge recientemente a Abendzeitung. Además, recalcó: «No hay que olvidar que, en tres años, solo ha estado lesionado una vez. Yo mismo recuerdo que, cuando pasé de los 30, ya tenía bastantes problemas musculares».

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¿Desbancará Michael Olise a Harry Kane como el mejor pagado del Bayern de Múnich?

Además, Kane sigue siendo una de las grandes estrellas del Bayern y, según sus propias palabras, se encuentra actualmente «en el mejor momento de mi carrera». El delantero estrella inglés es, junto con Lamine Yamal y Kylian Mbappe, uno de los tres grandes favoritos al prestigioso Balón de Oro. Desde su llegada al Bayern procedente del Tottenham Hotspur en 2023, ha marcado 152 goles y ha dado 37 asistencias en 155 partidos oficiales.

Su salario, que según las informaciones asciende a 25 millones de euros, se mantendría sin cambios. Sin embargo, es posible que en los próximos meses Kane deje de ser, junto con Jamal Musiala, el futbolista mejor pagado del Bayern. Una vez firmado su contrato, los dirigentes del club centrarían su atención en la ampliación del de Michael Olise. Las negociaciones con la estrella francesa podrían ser bastante más complicadas que con Kane.

No obstante, Rummenigge también se mostró recientemente «muy confiado» en que el codiciado atacante francés amplíe anticipadamente su contrato hasta 2032 y en que quiera, al igual que Kane, «seguir mucho tiempo en el Bayern de Múnich». Recientemente, Sky informó de que el club más laureado de Alemania quería ofrecer a Olise un salario récord para convencerlo de que se quede a largo plazo.