«Leroy todavía no ha terminado de arrancar realmente en la temporada», explicó Klopp en su presentación de la convocatoria el jueves en Fráncfort del Meno y reconoció que hasta ahora ni siquiera había hablado con el internacional turco. Pero: «Seguro que hablaré con él». Si hay algo de lo que hablar.

Con Undav sí fue el caso. Klopp le explicó exactamente al jugador del Stuttgart por qué actualmente no lo ve en la selección alemana. «Deniz tiene sus problemas hasta ahora, todavía no ha terminado de meterse de verdad en la temporada. Aquí quería decidirme por cuatro delanteros y me he decidido por los otros, por el momento». Eso también significa que Undav, como todos los demás, tiene la oportunidad de seguir demostrando su valía. La «puerta no está cerrada» para nadie, subrayó Klopp.

Pero parece que hay una excepción: Oliver Baumann. En el caso del jugador del Hoffenheim, «es muy simple, me he decidido por Marc-André ter Stegen y después quería tener a la siguiente generación», explicó Klopp, que comunicó personalmente su decisión al portero.

Jürgen Klopp tampoco ha hablado todavía con Leon Goretzka

Con Leon Goretzka (Aston Villa), en cambio, «tampoco he hablado todavía, pero Leon está lesionado». Jamie Leweling «no terminó de funcionar del todo bien» en el Mundial «por una lesión» y necesita tiempo. «Lo ha entendido. Así que también es comprensible».

En líneas generales, Klopp subrayó que todos sus interlocutores habían aceptado su decisión. «Hasta donde fue posible y ellos lo exigieron, también recibieron una respuesta sobre el porqué, la razón. Es decir, qué falta».

El seleccionador nacional ha «mantenido más de 50 o 60 llamadas». Explicó así por qué no había hablado con algunos: «También tiene que haber sustancia en las conversaciones. Simplemente, hola, aquí estoy, ¿cómo estás?». Eso no le interesaba. «Si hay algo de lo que hablar, hablaremos». También con Sané.