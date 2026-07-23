¿Aumentará el número de selecciones en la Copa Africana de Naciones 2027? La CAF emite una aclaración oficial

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) zanjó la polémica surgida durante las últimas horas en torno a la Copa Africana de Naciones 2027, después de que se difundieran informaciones periodísticas que hablaban de un aumento del número de selecciones participantes en el torneo.

La confederación continental emitió una aclaración a través de sus cuentas oficiales, en la que señaló que su presidente, Patrice Motsepe, confirmó, durante la rueda de prensa que ofreció ayer miércoles, que la Copa Africana de Naciones 2027 se disputará con la participación de 24 selecciones.

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La CAF recalcó que lo publicado por algunos medios de comunicación sobre el cambio en el número de participantes es "impreciso", y añadió que el torneo de la Copa Africana de Naciones 2027 se celebrará durante los meses de junio y julio, mientras que las eliminatorias clasificatorias para la CAN arrancarán en septiembre y octubre de 2026.

La aclaración llegó después de que circularan informaciones periodísticas de que la próxima edición, prevista en Tanzania, Kenia y Uganda, se disputaría con la participación de 28 selecciones.

La Copa Africana de Naciones había vivido la mayor ampliación de su historia, a partir de la edición de 2019 en Egipto, tras aumentar el número de participantes de 16 a 24 selecciones, un sistema que se mantuvo en las ediciones de 2021, 2023 y 2025, y que seguirá vigente también en 2027.



