Según ha podido saber el diario francés L'Equipe, Al-Hilal ha convertido al extremo colombiano en la prioridad absoluta de su mercado de fichajes. Además, en el informe se asegura que el propio Díaz no vería con malos ojos un cambio de aires.

Recientemente, el experto en fichajes Sacha Tavolieri ya había informado del interés del club del desierto por Díaz, que tras el reciente fichaje del mundialista neerlandés Crysencio Summerville (60 millones de euros, West Ham United) querría incorporar a más atacantes de primer nivel. Al futbolista de 29 años le esperaría un astronómico salario neto de alrededor de 25 millones de euros por año.

El supuesto interés por Díaz no llegaría, sin embargo, por casualidad, ya que Richard Hughes sería quien lidera la ofensiva por sus servicios. El escocés sigue siendo oficialmente director deportivo del Liverpool, pero estaría cerca de cambiarse a Al-Hilal, aunque en principio solo después del cierre del actual mercado de verano, a comienzos de septiembre.

Hughes asumió su cargo en Anfield un año antes del traspaso del atacante a Múnich y, en consecuencia, conoce perfectamente sus cualidades.

Luis Díaz: Al-Hilal quiere abrir supuestamente la puja con 70 millones de euros

Según L'Equipe, Al-Hilal trabaja actualmente en una primera oferta por Díaz. La cuantía de esa propuesta inicial sería de al menos 70 millones de euros.

Una cifra por la que difícilmente el Bayern se dejaría tentar. Tavolieri, sin embargo, había informado de que Al-Hilal estaría dispuesto a destinar entre 120 y 150 millones de euros de su presupuesto total de fichajes para este verano, cifrado en 350 millones de euros.

Pero incluso en ese caso cabe dudar seriamente de que los esfuerzos de Al-Hilal fueran a tener éxito. Más allá del aspecto financiero, Díaz sencillamente no tendría motivo alguno para marcharse al desierto en plena mejor edad futbolística, palabra clave: Champions League. Sobre todo porque también en el informe de L'Equipe se dice que el Bayern ha comunicado con claridad que no quiere dejar salir a Díaz cuando aún faltan tres años para que expire su contrato (2029).

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Luis Díaz: salida del Bayern de Múnich totalmente irrealista

El conjunto muniqués había pagado en 2025 70 millones de euros al Liverpool por Díaz, que por su entrega en el juego se ha convertido entretanto en el favorito de la afición, del entrenador Vincent Kompany y de la cúpula del club. Además, en su primera temporada firmó 26 goles y 23 asistencias en 51 partidos oficiales.

Por tanto, si se marchara, el Bayern no solo perdería a uno de los pilares de la temporada recién terminada, que acabó coronada con el doblete. Sino que también tendría que ocuparse de encontrar un sustituto adecuado, y uno de esa categoría difícilmente saldría más barato.











