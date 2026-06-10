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Achraf Hakimi Morocco 2026Getty Images
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Aumenta la preocupación: tres jugadores marroquíes se pierden el entrenamiento previo al partido contra Brasil

Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
A. Ezzalzouli
N. Mazraoui
A. Salah-Eddine
Brasil
Marruecos
EE. UU.

El partido se jugará en la madrugada del 14 de junio.

Tres jugadores faltaron al entrenamiento de la selección marroquí este miércoles, lo que ha incrementado la preocupación en la concentración de los Leones antes del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Marruecos debutará en el Mundial ante Brasil en la madrugada del 14 de junio.

Según el portal marroquí “Le 360”, la selección absoluta completó hoy una nueva sesión de preparación para ese duelo.

No participaron Abdel Samad El Zalzouli, Nasser Mazraoui y Anas Salah El Din, aunque este último se incorporó más tarde para una sesión aparte.

El resto del grupo trabajó con normalidad.

World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR

El cuerpo técnico espera su evolución para decidir si podrán jugar el Mundial.

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