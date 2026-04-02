«Aumenta el pesimismo»... Nuevo revés para el Atlético de Madrid antes del partido contra el Barcelona

El Atlético de Madrid ha recibido un nuevo revés antes del partido contra el Barcelona, previsto para el próximo sábado en La Liga.

El diario «Sport» afirma: «Aumenta el pesimismo en el Atlético de Madrid respecto a la recuperación de varios jugadores lesionados antes del enfrentamiento contra el Barça».

El Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid el 4 de abril en la Liga española, tras el parón internacional, y volverán a medirse los días 8 y 14 del mismo mes en la eliminatoria de ida y vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Los rojiblancos anunciaron ayer miércoles las lesiones de dos de sus jugadores: el estadounidense Johnny Cardoso y el noruego Alexander Sorloth.

El periódico ha aclarado hoy que el jugador que preocupa actualmente a Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, es Marc Poblet.

El defensa catalán se lesionó en el partido de la Liga de Campeones contra el Tottenham y aún no está listo para volver.

Esta lesión supone un duro golpe para la defensa del Atlético de Madrid, ya que el exjugador del Almería se había convertido en una pieza clave en la alineación del entrenador desde que se ganó un puesto a finales de noviembre.

Popel se encuentra entrenando actualmente en Cerro del Espino junto al resto de sus compañeros, pero no estará disponible para el partido de Liga del sábado contra el Barcelona, y su participación en el partido de ida de la Liga de Campeones, que se disputará el próximo miércoles en el Camp Nou, también contra el club catalán, es muy dudosa.

La ausencia de Pobel obligará a Simeone a reorganizar su defensa.

Marcos Llorente, el lateral derecho titular, se perderá un partido por sanción tras recibir su quinta tarjeta amarilla en el derbi contra el Real Madrid.

Por lo tanto, Simeone tendrá que recurrir a una defensa de cuatro formada por Nahuel Molina, Giménez, Hanko y Rogerio, con Jan Oblak o Juan Musso bajo los palos.

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