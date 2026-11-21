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Augsburgo vs. Mainz 05: hora del partido

Bundesliga - Jornada 10 22 nov 2026 - 09:30 WWK Arena

El FC Augsburgo recibe al Mainz 05 en el WWK Arena en un duelo de la Bundesliga entre dos equipos que atraviesan momentos difíciles por distintos motivos.

El Augsburgo está inmerso en la lucha por evitar el descenso y solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos oficiales. La reciente derrota por 2-5 ante el RB Leipzig ha aumentado la presión sobre el entrenador Manuel Baum.

El Mainz 05 también llega con poco impulso a la ciudad de los Fugger. Sus cuatro derrotas en los últimos cinco partidos hablan por sí solas: entre ellas figuran un 1-4 en casa del Elversberg y una eliminación temprana en la Copa ante el Bochum.

En la clasificación de la Bundesliga, apenas unos puestos separan a ambos equipos: el Augsburgo ocupa el 15.º lugar y el Mainz, el 12.º. Los dos se juegan puntos importantes, uno en la lucha por la permanencia y el otro para acercarse a la zona media de la tabla.

Está por ver quién se impone en este duelo de la zona baja. A continuación, os contamos dónde se emite el partido en directo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado en el Augsburgo y el Mainz 05?

El Augsburgo llega al partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su único triunfo fue un 4-2 a domicilio ante el Sonnenhof Großaspach en la Copa de Alemania. En su partido más reciente, el Augsburgo perdió 2-5 contra el RB Leipzig en la Bundesliga. En esos cinco encuentros marcó diez goles y encajó 13.

El Mainz 05 presenta una trayectoria igual de floja: una victoria, ningún empate y cuatro derrotas. Su única alegría fue un 1-0 a domicilio ante el Schalke 04. En su último partido, el Mainz cayó 1-2 frente al Bayern de Múnich. En total, marcó seis goles y encajó diez en esos cinco encuentros.

Augsburgo vs. Mainz 05: alineaciones

Augsburgo vs. Mainz 05: estado de forma

Augsburgo vs. Mainz 05: historial de enfrentamientos directos

Augsburgo vs. Mainz 05: las clasificaciones