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Manuel Neuer FC Bayerngetty
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Augsburgo-Bayern de récord: Fellhauer firma el gol más rápido de la historia de la Bundesliga

Bundesliga

Tarde histórica para Manuel Neuer y de ensueño para Robin Fellhauer. El centrocampista del Augsburg ha grabado su nombre en la historia del fútbol alemán al marcar el gol más rápido jamás registrado en la historia de la Bundesliga durante el partido en casa contra el Bayern de Múnich.


EL EPISODIO - El increíble episodio se produjo inmediatamente después del pitido inicial de los bávaros. En el pase atrás dirigido a Manuel Neuer, el veterano portero alemán calculó mal el despeje y Fellhauer le interceptó el balón: el mediocentro del Augsburg no perdonó y mandó con sangre fría la pelota a la red. La liga alemana confirmó oficialmente que el gol llegó a los ocho segundos

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