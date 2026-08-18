Atlético, Simeone blinda a Álvarez: «El propietario ha hablado»

El Barcelona sigue insistiendo por Julián Alvarez, pero Diego Simeone ha vuelto a dejar claro que el delantero argentino no dejará el Atlético de Madrid: «Si el propietario del club se ha expresado con tanta certeza, no hay nada más que añadir».





LA VOLUNTAD DE JULIÁN - Alvarez no había ocultado sus ambiciones. Hablando con ESPN en las primeras fases del camino de Argentina hacia el Mundial 2026, dijo: «Intento ser una persona honesta. Hablé con las personas del [Atlético] con las que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño».