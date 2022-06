Atlético Nacional vs. Tolima, EN VIVO ONLINE: donde y cómo ver por la Final Liga BetPlay 2022 I en internet, streaming y TV

Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este gran partido de la Final del campeonato.

La pelota está por rodar en el Atanasio Girardot de Medellín, donde Atlético Nacional y Deportes Tolima jugarán la primera de las dos finales de Liga que dejarán un campeón para el primer semestre del 2022.

El Verdolaga recibe al Pijao con la necesidad de buscar un buen resultado que le permita afrontar la segunda final con más tranquilidad, ante un Tolima que sabe muy bien jugar por fuera de su casa y será de bastante cuidado.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Atlético Nacional vs. Tolima FECHA Miércoles, 22 de junio ESTADIO Atanasio Girardot, Medellín HORARIO 20:00

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión cerrada a través de Win Sports + este miércoles 22 de junio a partir de las 20:00 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto

LAS NÓMINAS

Atlético Nacional: Mier; Candelo, Olivera, Cabal, Banguero; Duque, Gómez; Pabón, Guzmán, Mantilla; Duque.

Tolima: Domínguez; Marulanda, Quiñones, Moya, Hernández; Rovira, Ureña; Plata, Cataño, Ibarguen; Rangel.

#TitularDT 👥 El 11 titular del Deportes Tolima para enfrentar sobre las 8:00 pm al Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.



¡Vamos Tolima! 💪🏽 pic.twitter.com/jC4t8ldlms — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) June 23, 2022

ESTADÍSTICAS

Stats Perfom nos comparte los siguientes datos estadísticos previos al partido entre Verdolagas y Pijaos:

• Atlético Nacional y Deportes Tolima disputarán su segunda final entre ellos en el siglo XXI en Primera División. El único antecedente es el del Apertura 2018, cuando los de Ibagué cayeron como locales en la ida (0-1) pero vencieron en la vuelta por 1-2, llevándose el título por penales (4-2).

• Atlético Nacional disputará su 14a final de Primera División en el siglo XXI, alcanzando esta instancia más veces que cualquier otro equipo en este tiempo. El verdolaga perdió la más reciente (justamente ante Deportes Tolima en el Apertura 2018), tras haber ganado las nueve anteriores de forma consecutiva.

• La única final, en el siglo XXI en la que Atlético Nacional disputó el encuentro de ida en casa fue la del Apertura 2013 (0-0 ante Independiente Santa Fe). Venció por 2-0 en la vuelta y se quedó con el título en ese entonces.

• Tras haber disputado las dos finales de la temporada 2021 (Apertura y Finalización), Deportes Tolima se convirtió en el tercer equipo diferente que alcanza esta instancia tres veces consecutivas en el siglo XXI, tras Atlético Nacional en dos ocasiones (Apertura y Finalización 2004 – Apertura 2005 / Apertura y Finalización 2013 – Apertura 2014) y Junior (Finalización 2018 – Apertura y Finalización 2019).

• Deportes Tolima ha perdido solo dos de sus últimos ocho partidos visitando a Atlético Nacional en Primera División (5V 1E), después de no haber ganado en ninguna de sus siete visitas anteriores (2E 5D).

• Deportes Tolima arrancó una final como visitante en dos ocasiones en este siglo XXI (Finalización 2006 ante Cúcuta Deportivo y Finalización 2021 ante Deportivo Cali). En ambas ocasiones, los de Ibagué no consiguieron el título.

• Deportes Tolima suma 16 victorias y 53 puntos hasta ahora en la Liga BetPlay DIMAYOR I-2022 (5E 5D). Ambos son sus mejores registros tras 26 partidos de un torneo de Primera División desde, al menos, 2002.

• Andrés Ibargüen dio la asistencia de los últimos dos goles de Deportes Tolima en esta Liga BetPlay DIMAYOR I-2022 (vs Independiente Medellín y Envigado). El último jugador que asistió tres goles seguidos de los Pijaos en la categoría fue Jaminton Campaz (1 vs Deportivo Cali y 2 vs Millonarios) en octubre de 2019.

• Se enfrentan en esta final los dos equipos más goleadores de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2022, con 36 tantos cada uno hasta la fecha. Además, los Pijaos son los menos goleados del torneo, con 16 goles en contra, y los que menos tiempo han estado en desventaja en el marcador (176 minutos).

• Atlético Nacional es, por detrás de Millonarios (59.5% posesión y 83% de pase), el segundo equipo de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2022 con mayor posesión promedio (54.5%) y mejor porcentaje de acierto de pase (82.1%).

• Kevin Mier, de Atlético Nacional, fue el arquero con más atajadas en la fase de cuadrangulares de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2022, con 23, y el segundo al que más veces le remataron al arco (28, una menos que a Juan Camilo Chaverra de Atlético Bucaramanga).