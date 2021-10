Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este gran partido de la fecha 16 de la Liga BetPlay.

La fecha 16 del campeonato trae el enfrentamiento entre campeones de la Copa Libertadores de América, cuando Atlético Nacional sea local en el Atanasio Girardot del Once Caldas de Manizales, dos equipos con presentes diametralmente opuestos.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo sufrirán las ausencias de Jonatan Álvez, Baldomero Perlaza y Jarlan Barrera, todos por lesión, para recibir al 'Blanco blanco' y acercerse aún más a Millonarios en la Reclasificación.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Atlético Nacional vs. Once Caldas FECHA Miércoles, 27 de octubre ESTADIO Atanasio Girardot, Medellín HORARIO 20:05

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión abierta a través de Win Sports + este miércoles 27 de octubre a partir de las 20:05 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

LAS NÓMINAS

Atlético Nacional: Quintana; Candelo, Perea, Olivera, Banguero; Rovira, Gómez; Pabón, Guzmán, Andrade; Duque.

Once Caldas: Ortíz; Viáfara, Buschiazzo, Giraldo, Roa; Palacios, Higuita; Pérez, Otálvaro, Carreazo; Pérez.

Así saldremos a la cancha esta noche en el 🏟 Atanasio Girardot. #VamosOnceCaldas 🇮🇹 @CervezaAguila pic.twitter.com/GaRHtTGW8d — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) October 28, 2021

ESTADÍSTICAS

Stats Perfom nos comparte los siguientes datos previos entre Verdolagas y Blancos:

• Atlético Nacional solo perdió uno de los últimos 10 partidos como local ante Once Cadas en Primera División (7V 2E). Once Caldas no marca como visitante en este choque desde agosto de 2015 (4PJ 1E 3D) cuando logró su última victoria (1-2).

• Atlético Nacional marcha invicto jugando como local en Primera División en 2021 (17PJ 13V 4E). Además, mantuvo su arco en cero en 10 partidos durante este intervalo.

• Once Caldas ha ganado solo uno de sus últimos 18 partidos como visitante en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2021 (8E 9D), después de haber ganado cuatro de las 10 visitas previas (4E 2D).

• Atlético Nacional es el segundo equipo que más goles ha anotado en la última media hora de partido en este torneo (12, uno menos que Millonarios).

• Once Caldas es el equipo de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2021 que mayor proporción de sus goles ha marcado en el primer tiempo (62% – 8/13).