Atlético Nacional se olvidó de ganar: mal inicio del Cuadrangular

La Copa BetPlay ya es cosa del pasado. Con el título del miércoles en Pereira se cerró el capítulo que dejó la satisfacción de volver a Libertadores, pero también revivió la responsabilidad de volver a brillar en Liga. Atrás quedaron los ahorros del 5-0, el hoy es el Cuadrangular y el saldo volvió a quedar en rojo.

No solo fue permitir el empate ante un rival directo por el cupo a la final, como Junior, sino reiterarse en los puntos bajos: el gol y poco más, Andrade que aún no se reencuentra, el 9 aislado del circuito, poca producción por los costados y cambios que no funcionaron.

El artículo sigue a continuación

De cuenta de los empates es difícil llegar a una final, máxime cuando el Cali ya sacó ventaja en casa. La curva descendente es innegable pues los últimos cinco resultados de la competencia lo reflejan. La reacción aún no llega.

El camino ahora obliga a cuadrar la caja por fuera del Atanasio, con mínimo cuatro puntos ante Pereira y Cali, para mantenerse en la pelea. La gran incógnita es el cómo.