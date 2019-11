Atlético Nacional ratifica la continuidad de Juan Carlos Osorio para el próximo año

En voz del presidente del club, el técnico fue ratificado en el cargo para el 2020, donde participará en la Copa Sudamericana.

Un día después de concretarse la eliminación de en la Liga Águila, el presidente de la institución entregó sus primeras impresiones sobre lo sucedido y anticipó que el cuerpo técnico encabezado por Juan Carlos Osorio seguirá al frente del proyecto.

En diálogo con El Gran Combo del Deporte de Munera Eastman Radio, Juan David Pérez reconoció que ha sido “Muy difícil tener que afrontar esta realidad de manera anticipada” y señaló que la eliminación traerá “implicaciones no solo en lo deportivo, sino también en lo económico” al quedarse sin título y por ende sin cupo para .

“Son muchos los pensamientos y las reflexiones que uno hace a nivel personal y corporativo. Todos tenemos responsabilidad y todos somos llamados a buscar las soluciones” indicó el presidente quien considera que esta semana se debe “reflexionar, revisar, analizar, confrontar y hacer una autocrítica de dónde nos pudimos haber equivocado”. Valoró el “esfuerzo importante que hizo la directiva” en cuanto a la llegada del cuerpo técnico y plantel que tuvo a disposición.

Sobre la continuidad de Juan Carlos Osorio en el equipo, Pérez fue claro al señalar que “Cuando tomamos las decisiones de traer un cuerpo técnico, siempre uno piensa en largo plazo y en poder consolidar proyectos, tema que se volvió tan complicado en nuestro país por el tema de los torneos cortos. Las convicciones o las razones que tuvimos en su momento para optar por el nombre de Juan Carlos Osorio no han cambiado”.

“Desde la noche anterior, post partido, empezamos con él a analizar, a revisar, y seguiremos esta semana revisando todo con respecto al proyecto del 2020. Todos tenemos responsabilidad y con el profe iniciamos un diálogo franco, sincero, abierto, para buscar recomponer y poder tomar decisiones que permitan la continuidad”, agregó.

En cuanto al tema económico, el dirigente ratificó que las finanzas se verán resentidas no solo por la ausencia en la Libertadores, sino también por el posible fallo que entregue en TAS antes del 20 de diciembre sobre el caso Fernando Uribe: “El resultado final del proceso jurídico condicionará muchas decisiones para el año siguiente. Es un momento difícil, es un momento complejo”.

Pérez recordó que Palmeiras aún no ha pagado el dinero que debe por Miguel Ángel Borja y descartó cualquier posibilidad de un regreso del delantero ya que “económicamente es inviable”. Igualmente señaló que “Hay jugadores en nómina que no somos capaces de sostener” como Diego Braghieri y Fernando Monetti. “Tenemos que recuperar la sostenibilidad. La nómina campeona de Copa Libertadores, frente a la nómina actual, prácticamente vale el doble. Eso demuestra que solamente nóminas costosas no te garantizan el éxito deportivo”, explicó.

El presidente también se refirió a las declaraciones de Osorio, en la conferencia de prensa, donde dijo que Nacional se ha estado equivocando en todos sus niveles en los últimos años: “Es un tema que quiero profundizar en mi conversación con el técnico. Quisiera conocer en detalle a que se refería, que tipo información tiene, en qué tema podemos profundizar. El reto solucionar, es ocuparnos de los problemas, tratar de tomar las mejores decisiones, buscar la sostenibilidad del club, trabajar por el éxito deportivo y no quedarnos en temas de señalamientos. Hablaremos con el profe a ver a qué se refería específicamente porque los clubes tienen etapas”.

Entre las tareas que le fueron encomendadas para su gestión, Pérez destacó que una de ellas es recuperar la sostenibilidad del club, “en la medida que hay situaciones, básicamente en lo que tiene que ver en la plantilla de jugadores, que hacen que el club sea inviable desde lo financiero”. La situación llega al punto que “hay jugadores que han llegado a Nacional y en un año se consumen la mitad de los ingresos por televisión de todo un año. Eso es insostenible, inviable, para cualquier institución, para cualquier equipo de fútbol, para cualquier empresa”.

Finalmente, sobre el futuro de los jugadores extranjeros con los que hoy cuenta el club y basado en el punto anterior sobre la sostenibilidad, Pérez expresó que “Todo se revisará sin importar nacionalidad. Aquí el técnico tiene una posición, la Comisión directiva tiene la suya y estos días es importante conversar para entrar a concertar y a tomar decisiones adecuadas. Hay decisiones importantes en materia de topes salariales, de salarios libres de impuestos, de tamaño de nómina”, por los cambios que aplicarán en el reglamento del otro año reduciendo la cantidad de inscritos y de suplentes.