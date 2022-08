Atlético Nacional ganó por un Mier salvador y un Guzmán efectivo

El Verde sumó su segunda alegría del semestre en Barranca y ahora tendrá tiempo de buscar algo más en Copa ante Junior.

No era una visita fácil al Daniel Villa Zapata, porque el Alianza Petrolera de Bodhert ha tenido grandes actuaciones, se ha mostrado como un equipo bien trabajado y además, el hoy de Nacional no era el más prometedor pese a la buena victoria anterior en casa ante Pasto.

El Verde llegó a buscar una nueva victoria para seguir su recuperación en el campeonato y de paso subir algunas posiciones en la tabla, partiendo del 4-1-4-1 con el que mostró buena cara ofensiva ante en la jornada pasada, pero al frente también estuvo un local que le jugó mano a mano y durante buena parte de la inicial fue el de las mejores opciones.

La primera clave de la victoria antioqueña pasó por Kevin Mier, que sacó de todo, se hizo gigante en el arco y con sus atajadas frustró el gol petrolero, llegada tras llegada. Mier fue profeta en su tierra, pero con la camiseta del campeón. Ante los suyos, en su patio, volvió a demostrar que el arco le pertenece, ganándole el duelo directo a Quintana y regresándole la tranquilidad al hincha.

La segunda clave pasó por Yeison Guzmán. No solo fue un acierto de Herrera en el cambio por un Mantilla deslucido, sino que su efectividad en el tiro libre fue suficiente para quedarse con los tres puntos en uno de los escasos cuatro remates al arco que tuvo el equipo. Guzmán, una vez más, demostró que es un As bajo la manga del ‘Arriero’ cuando el ataque no se encuentra y que remata mejor los partidos, pues sabe aprovechar la ventaja física y engrana entre las fichas de sus compañeros.

Capítulo a parte para ‘La Fiera’ Jefferson Duque, que apareció sobre el final para sentenciar el 2-0, cuando Alianza aún guardaba algún ímpetu de llegar por el empate. 97 goles para una leyenda viva del club, que está cada vez más cerca de llegar con sobrados méritos al Olimpo de máximos goleadores y quedar en la inmortalidad.

Mier y Guzmán llevaron al Verdolaga hasta los 8 puntos para ser parcialmente sexto, con la fecha apenas arrancando, un factor para darle tiempo y espacio de recuperación al plantel que necesita llegar 10 puntos al 18 de agosto donde intentará una remontada épica ante Junior en el Atanasio Girardot para mantenerse en defensa de la Copa.