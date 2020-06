Atlético Madrid vs. Alavés en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa

Los rojiblancos ganan y ponen distancia de cuatro puntos con el Sevilla

El logróa una importante victoria ante el para certificar la tercera plaza en la clasificación de LaLiga antes de visitar al en la próxima jornada. Los rojiblancos no lo tuvieron fácil, en un primera mitad con ocasiones pero sin acierto.

Los goles de Saúl y Diego Costa, en un polémico penalti, encarrilaron el duelo para los colchoneros. Pero otra pena máxima en el descuento, convertida por Joselu, puso emoción en lo minutos finales. Con este triunfo, el Atlético le mete ya cuatro puntos al . Por su parte, el Alavés queda a nueve puntos del descenso a falta de 18 por disputarse.

Reacciones y ruedas de prensa

Diego Simeone: "¿El penalti a Llorente? Solo sé que Marcos y el resto de cambios solucionaron el partido. El equipo está trabajando con mucha intensidad y eso es bueno".

Asier Garitano: "No me gusta hablar de esto, pero los números están ahí. Llevamos 14 penaltis en contra y viendo el último que nos pitaron hoy, entiendo que nuestra gente estará muy fastidiada. Venimos de dos expulsiones fuera de casa, son muchas cosas y cuando pierdes te duele más. He visto la imagen y no merece la pena ni comentarlo"."

"Cuándo ves estos penaltis, te hacen más daño. No estamos en una dinámica de resultados buena. Va a ser duro, pero no tengo dudas de que lo vamos a conseguir".

Saúl Ñíguez: "Dormiré tranquilo porque el equipo va en una dinámica muy buena. Esta victoria habla muy bien del trabajo que hacemos en casa. Los cambios siempre ayudan, hoy han solucionado el partido".

Minuto 95 | ¡FINAL! Importante victoria del Atlético que lo consolida en la tercera plaza.

Minuto 93 | ¡GOL DEL ALAVÉS! Joselu no falla con un golpeo colocado a la escuadra.

Minuto 91 | ¡PENALTI! Falta en la frontal para el Alavés. Camarasa amaga y dispara Joselu. El disparo topa en la mano de Koke y el colegiado pita penalti.

Minuto 87 | Lo intenta Joselu desde lejos pero Oblak atrapa el balón sin problemas.

Minuto 83 | Jugada de estrategia del Atlético que no sale bien. El centro final de Carrasco es demasiado fuerte.

Minuto 79 | Al Atlético de Madrid le ha costado mucho pero parece haber cerrado el partido tras una primera parte de impotencia.

1 - 20 de los últimos 28 goles de Sául Ñíguez con el @Atleti en cualquier competición han sido para abrir el marcador del partido (71,4%). Abrelatas. pic.twitter.com/NNRElyIYPO — OptaJose (@OptaJose) June 27, 2020

Minuto 75 | Error de Savic que acaba con falta del central. Ve la tarjeta y NO estará ante el Barcelona.

Minuto 73 | ¡GOL DEL ATLÉTICO! Diego Costa no falla desde los once metros. Disparo raso al centro, engañando a Pacheco para poner el 2-0.

Minuto 70 | ¡PENALTI! Gran jugada individual de Llorente que acaba con la barrida de Duarte

Minuto 68 | Pacheco salva al Alavés en otra oportunidad clara. Llorente disparó desde la frontal y el portero logró desviar al lateral.

Minuto 64 | ¡FUERA BURKE! Clarísima ocasión para el Alavés con el remate del británico, que se perdió muy cerca del palo de Oblak.

Minuto 61 | Doble cambio en el Alavés. Entran Joselu y Duarte por Édgar y Vidal.

Minuto 59 | ¡GOL DEL ATLÉTICO! Falta lateral que bota Trippier y Saúl cabecea al fondo de las mallas de Pacheco.

Minuto 56 | Mueve ficha Simeone. Llorente y Costa entran por Correa y Morata.

Minuto 49 | A Simeone no le gusta lo que ve. Calientan ya Llorente y Diego Costa.

Minuto 46 | Arranca la segunda mitad del Atlético de Madrid - Alavés.

Minuto 45+2 | DESCANSO. Domina el Atlético pero no encuentra el gol.

Minuto 43 | Nueva llegada para el Atlético sin premio. Los rojiblancos no están acertados en la decisión final.

Minuto 40 | Remate arriba de Giménez. Pese al dominio del Atlético, el único disparo entre los tres palos ha sido del Alavés.

Minuto 37 | Contra rápida del Alavés por medio de Burke, que se la juega en solitario pero su disparo se marcha fuera.

Minuto 34 | El Atlético insiste por bandas pero sus centros no están encontrando rematador.

Minuto 31 | Pausa para la hidratación

Minuto 27 | Nueva internada de Trippier, pero su centro lo desvía Pacheco antes de que remate Morata.

Minuto 24 | Domina el Atlético, con llegadas constantes de Lodi y Trippier por las bandas.

Minuto 20 | Con o sin público, hay cosas que nunca cambian en el Wanda Metropolitano.

Minuto 17 | Martín se cuela por la banda y pone un gran centro, pero Aleix Vidal remata muy centrado y Oblak bloca.

Minuto 13 | ¡FUERA JOAO! Saque de banda que peina Morata y el portugués remata de chilena, pero su disparo se va a la derecha de la meta de Pacheco.

Minuto 10 | Lo intenta Saúl desde la distancia, pero el disparo se marcha muy alto.

Minuto 7 | La pizarra está a punto de surtir efecto para el Atleti. Falta que bota Lodi y Morata remata muy cerca del palo.

Minuto 4 | El primero en avisar es el Alavés. Disparo lejano de Aleix Vidal, a la derecha de la portería de Oblak.

Minuto 1 | Arranca el partido entre Atlético de Madrid y Alavés.

21:30 | Media hora para el inicio del partido

20: 58 | Alineción del Alavés

20:50 | Alineación Atlético de Madrid

20:40 | Si el Atlético de Madrid consigue la victoria, dejará al Sevilla a CUATRO puntos.

20:10 | El Alavés ha llegado a Madrid este mediodía con ganas de acercarse un poco más a los 42 puntos que firmen su continuidad en La Liga.

20:00 | ¡Buenas tardes amantes del fútbol! La jornada 32 de La Liga no para y el Atlético de Madrid recibe en el Wanda Metropolitano al Alavés.

Atlético: Oblak, Trippier, Savic, Giménez, Lodi, Thomas, Saúl, Koke, Correa, Joao Félix y Diego Costa.

Alavés: Pacheco, Ximo, Laguardia, Ely, Duarte, Pina, Camarasa, Édgar, Burke, Joselu y Lucas Pérez.

El Atlético de Madrid tiene una gran oportunidad para poner tierra de por medio con el Sevilla en su particular lucha por la tercera plaza y el acceso a la próxima . Tras el empate ante el Athletic, los de Simeone solo conocen la victoria. Por su parte, el Alavés busca una victoria que le acerque de manera casi definitiva a la permanencia.

Las curiosidades y estadísticas del Atlético Madrid vs. Alavés

o Tras tres derrotas seguidas en LaLiga ante el Alavés sin conseguir marcar entre 2000 y 2003, el Atlético de Madrid no ha perdido en sus siguientes nueve encuentros ante los vitorianos en la máxima categoría (5V 4E), sin encajar en seis de ellos.

o El Atlético de Madrid solo ha perdido uno de sus nueve encuentros como local en LaLiga ante el Alavés (6V 2E), 0-1 en mayo de 2003. o La última de las dos ocasiones en que el Alavés ha recibido ocho o más goles en un partido de LaLiga fue ante el Atlético (8-1 en septiembre de 1955), tras haberlo hecho ante el en enero de 1933 (9-0).

o El Atlético de Madrid solo ha perdido uno de sus 26 encuentros como local en LaLiga ante equipos vascos con Diego Simeone como entrenador (20V 5E), 0-1 ante la en marzo de 2013.

o El Alavés no ha ganado en sus últimos 12 partidos en LaLiga ante equipos madrileños, desde una victoria por 1-0 ante el en octubre de 2018 (5E 7D) y ha marcado justo un gol en cada uno de los últimos seis encuentros (5E 1D).

o El Atlético de Madrid ha ganado sus últimos tres encuentros en LaLiga sin recibir ningún gol (siete goles marcados en total) y ha marcado al menos un gol en los últimos nueve, su mejor racha marcando desde una de 14 entre octubre de 2018 y enero de 2019.

o Dos de los últimos cuatro goles del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano en LaLiga los han anotado jugadores suplentes, Joao Félix ante el y Vitolo ante el , tantos goles de suplentes como de los anteriores 17 de los rojiblancos en casa en la competición (2/17).

o El jugador del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, ha marcado en sus tres encuentros ante el Alavés en LaLiga, uno con el Real Madrid y dos con su actual equipo (tres goles en total), aunque todos ellos en Mendizorroza.

o Lucas Pérez, del Alavés, ha marcado en dos de sus últimos cuatro partidos ante el Atlético de Madrid en LaLiga, incluido el único tanto de su equipo en el 1-1 de la primera vuelta esta temporada.

o El entrenador del Alavés, Asier Garitano, se ha enfrentado seis veces al Atlético de Madrid de Diego Simeone en LaLiga sin ganarle nunca (3E 3D), más que a cualquier otro técnico en la competición (también seis ante Ernesto Valverde – 2E 4D).