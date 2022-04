Atlético-Juventus: Conversaciones para desbloquear el 'caso Morata'

La Juventus de Turín ya ha decidido: quiere quedarse con Álvaro Morata. Su continuidad es una prioridad para Allegri, pero ahora la cuestión del futuro del internacional español pasa por una cuestión de dinero. La Juve pactó con el Atlético de Madrid una opción de compra por el delantero de 35 millones de euros. Sin embargo, la "vecchia signora", tras el fuerte desembolso por Dusan Vlahovic, no tiene liquidez suficiente ahora, por lo que la próxima semana abrirá conversaciones con el Atleti para intentar "rebajar" esa opción de compra. GOAL entiende que la Juve podría llegar a ofrecer una cantidad entre 20-25 millones, más variables. Sobre la mesa, otra posibilidad. Que Morata renueve un año más con el Atlético y que vuelva a jugar cedido en Turín, un año más, pagando la Juve otros 10 millones de euros en tarifa de préstamo. Nadie descarta esa solución: la Juve podría seguir contando con el jugador y el Atleti, ingresar dinero y no asumir la ficha del futbolista. Eso ya sucedió con Vitolo antes de irse cedido al Getafe. Fuentes solventes del Atlético de Madrid aseguran a GOAL que se hablará con los emisarios de la Juve en próximas fechas, pero que no tienen previsto "rebajar" esos 35 "kilos" que la Juve se comprometió a pagar. En el Atleti aceptarán dilatar el pago o prorrogar la cesión, pero no dejar de cobrar lo estipulado. Morata tiene contrato en vigor con el Atlético de Madrid hasta junio de 2023.

Lodi, en el radar de la Juve

Otro nombre propio en la relación Juventus-Atlético es el de Renan Lodi. Según varios medios italianos, el brasileño es un objetivo claro de la Juve para reforzar su defensa el próximo curso. Sin embargo, en el Atlético, que en su día pagó casi 20 millones para hacerse con sus servicios, no tienen en mente un traspaso. El brasileño tiene contrato en vigor y una cláusula de 60 millones de euros. Una fuente cercana al Atlético niega a GOAL que el Atleti quiera vender ahora mismo al carioca y se pregunta en voz alta: "Si dicen que no tienen dinero para pagar a Morata ¿cómo van a fichar a Lodi?".

Grbic y Saúl, de vuelta

Tanto Ivo Gbric como Sául Ñíguez, salvo giro inesperado de los acontecimientos, volverán al Atlético de Madrid este verano. El portero balcánico está cedido en el Lille, donde ha perdido protagonismo y donde todo parece apuntar a que volverá al Atlético a partir del 30 de junio, cuando acabe su cesión. Grbic no ha convencido y el Lille no ejecutará la opción de compra de 8 millones de euros que figura en su contrato de préstamo. Con Saúl Ñíguez el asunto no es diferente. Con la prohibición de fichar y firmar nuevos contratos, el Chelsea está atado de pies y manos para activar la opción de compra por Saúl, que asciende a 35 millones. Por lo tanto, salvo que el Chelsea puede encontrar un nuevo propietario y negociar la firma de nuevos contratos, Saúl volverá a Madrid el 1 de julio.