Atlético de Madrid y Bayern de Múnich buscan una fórmula para cerrar la 'Operación Lemar'

El cuadro bávaro plantea una cesión y el Atlético de Madrid prefiere que el francés salga traspasado o cedido, pero siempre con opción de compra

A cinco días del cierre de mercado, el futuro de Thomas Lemar sigue en el aire. En las últimas 48 horas, el Bayern de Múnich se ha interesado en el futbolista francés y esa circunstancia, sumada a que el necesita liberar masa salarial, podría acabar detonando la salida del jugador de Guadalaupe. Según ha podido saber Goal, ya se han producido los primeros contactos entre Atleti y Bayern. Sobre la mesa, la fórmula de la cesión. ¿El problema? El Atlético de Madrid desea una cesión con opción de compra, mientras que el Bayern también plantea una cesión, pero sin incluir un compromiso de compra obligatoria. Cabe recordar que el Bayern y el Atleti tienen excelentes relaciones desde el traspaso de Lucas Hernández.

El Bayern, especialista en obtener cesiones

En los últimos tiempos, el Bayern se ha convertido en un especialista en conseguir cesiones a última hora. El pasado curso lo logró con jugadores como Perisic y Coutinho, a los que firmó una cesión con opción a compra, pero no obligatoria. Esa es la operación que ahora están estudiando hacer con Thomas Lemar. La entidad bávara prefiere estudiar el rendimiento del futbolista primero y luego decidir si compra o no al futbolista. Así ha sido en casos como el de James Rodríguez o Coutihno, a los que ha tenido cedidos en su club, sin comprarlos después. Lemar encajaría muy bien en un equipo con muchos franceses como el Bayern, con jugadores como Lucas, Coman o Tolisso, por ejemplo.

Otro club interesado en Thomas Lemar es el , que acabó eliminando al Atleti en cuartos de la pasada Liga de Campeones. Sin embargo, el equipo de la bebida energética atraviesa por dificultades financieras en estos momentos y tendría complicado poder pagar la ficha del jugador o hasta asumir un traspaso, para hacerse con los servicios del volante francés

La postura del Atlético de Madrid con Thomas Lemar

La postura del Atlético de Madrid es clara. Si existe oportunidad de que Thomas Lemar salga, serán partidarios de facilitar la operación, pero no de cualquier manera. El jugador tiene un salario de 7 millones netos por temporada y esa cantidad la podría liberar el Atleti si el jugador sale, pero si su marcha fuera en calidad de cedido, no liberaría prácticamente nada en cuanto al límite de coste de plantilla, que el club ya ha excedido. De ahí que el Atleti esté pidiendo al Bayern o bien un traspaso (liberaría mucho dinero) o bien una cesión con opción de compra (liberaría el 25% del precio de venta que se pacte), porque esas fórmulas le ayudarían sensiblemente en sus restricciones financieras.

El Atleti busca "ahorrarse" la ficha y reinvertir ese dinero

Otra cuestión importante es que el Atlético de Madrid, estrangulado por el impacto de la Covid-19 y las altas fichas de su plantilla, solo podrá reinvertir en fichajes el 25% del dinero que ingrese por ventas. Es decir, que si hay que sacar a Lemar, el Atleti estará muy interesado en hacerlo por la máxima cantidad posible, para recaudar un dinero que le permite acometer alguna operación en el mercado. Según ha podido saber Goal, el Atlético estaría satisfecho si consigue que Lemar salga cedido con opción de compra por unos 25 millones de euros, ya que eso significaría ahorrarse su ficha (7 millones) más poder gastar en fichajes el 25% de su futura venta (5 millones), con lo que podría utilizar esos 12 "kilos" en potenciar su plantilla.

El resto del mercado atlético: Costa o Cavani, Herrera o Torreira

En cuanto a otros jugadores, el Atlético de Madrid sigue trabajando para darles salida. El club sigue sopesando si se queda con Diego Costa o si decide buscarle otro destino. Si se queda, el Atleti no acudirá al mercado buscando otro delantero. Y si se marcha, el club apostará por Edinson Cavani, al que Gil Marín ya ha hecho una oferta de un año más otro prorrogable, tal y como avanzó Goal hace unos días. En cuanto a otros jugadores, Víctor Mollejo podría acabar en el en calidad de cedido; Ivan Sapojnic también saldrá cedido, que no traspasado, a algún club español o italiano; Rodrigo Riquelme está muy cerca de completar otra cesión al Bournemouth inglés; y Héctor Herrera sigue, por ahora, sin ofertas que convenzan, por lo que el Atleti no puede ejecutar el acuerdo verbal que tiene para fichar a Lucas Torreira, jugador del .