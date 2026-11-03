¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoAtlético Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoBayern Múnich
¡Mira aquí! Fox ONE
GOAL-e
Con la colaboración de

Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich, hoy en directo: ¿quién emite el partido por televisión y en streaming?

Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones

En la Champions League, el Atlético de Madrid se enfrenta al Bayern de Múnich. Pero ¿quién emite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

¿Quiere acceder con mayor seguridad a su servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

  • Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
MéxicoFox ONE
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosUnivision
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda a la plataforma oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Riyadh Air Metropolitano

El partido entre el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich se podrá ver en directo por DAZN.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich?

El Atlético de Madrid llega a Madrid con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales. El equipo de Diego Simeone ha marcado diez goles y solo ha encajado dos en ese periodo. Su último resultado fue un 1-1 ante el VfB Stuttgart en la Champions League; antes había ganado 1-0 al Espanyol en LaLiga. Destaca especialmente su victoria por 2-0 frente al Manchester United en la máxima competición europea.

El Bayern Múnich también suma tres victorias, un empate y otro reparto de puntos. El conjunto muniqués ha marcado 14 goles y ha encajado siete. Su partido más reciente terminó 2-2 contra el Borussia Dortmund en la Bundesliga. Antes había logrado un 6-1 ante el Magdeburgo en la Copa de Alemania y otro 6-1 frente al RB Leipzig en la Bundesliga.

ATM

ATM - Formulario

MUN
W2-0
ESP
W0-1
VFB
D1-1
COR
W1-0
LEV
W0-2
Gol marcado (encajado)
7/1
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5
FCB

FCB - Formulario

RBL
W6-1
ARS
D2-2
SCF
W1-3
FCM
W6-1
BVB
D2-2
Gol marcado (encajado)
19/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: alineaciones

Atlético Madrid contra Bayern Múnich alineaciones

4-4-2
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Formación
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoD. HanckoD. HanckoR. Le NormandR. Le NormandM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteP. BarriosP. BarriosA. BaenaA. BaenaG. SimeoneG. SimeoneA. SoerlothA. SoerlothJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezM. NeuerM. NeuerJ. StanisicJ. StanisicJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. KimmichJ. KimmichM. OliseM. OliseT. BischofT. BischofA. DaviesA. DaviesL. KarlL. KarlH. KaneH. Kane
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-4-2
Atlético Madrid

Once inicial

Bayern Múnich

Suplentes

Manager

  • D. Simeone
  • R. Maric
Atlético Madrid

Lesiones y suspensiones

Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: estado de forma

ATM

ATM - Formulario

MUN
W2-0
ESP
W0-1
VFB
D1-1
COR
W1-0
LEV
W0-2
Gol marcado (encajado)
7/1
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5
FCB

FCB - Formulario

RBL
W6-1
ARS
D2-2
SCF
W1-3
FCM
W6-1
BVB
D2-2
Gol marcado (encajado)
19/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Atlético MadridEmpateBayern Múnich
1
1
3
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
4
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
0
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
3Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
8
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
421174+37
D
L
W
W
9
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
10
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
11
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
12
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
15
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
16
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
412143+15
D
L
W
D
17
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
18
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
20
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
21
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
22
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
23
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google