Maratón para Atlético, Athletic, Villarreal y Leganés... 4 partidos en 10 días

En el regreso del fútbol, cuatro equipos de Primera tendrán que jugar un maratón brutal: 4 partidos en 10 días...

Regresa, por fin, el fútbol. Vuelva, por fin, LaLiga. Y con el retorno de la competición, la polémica. ¿Por qué? Sencillo. Superado el debate sobre si había que volver a jugar o no, y en mitad de otro sobre si debe asistir gente a los estadios o no, ahora el problema son los horarios para los equipos y el diferente tiempo de descanso que tendran unos y otros con el calendario actual. Basta un simple vistazo al calendario para ver que hay equipos de Primera División que saldrán claramente perjudicados en estos primeros partidos. Por ejemplo, en estas primeras cuatro jornadas hay cuatro equipos que no contarán con casi descanso: , Athletic, y .

Esos cuatro equipos tendrán un periodo de recuperación muy corto y un descanso desigual respecto a otros equipos del torneo.Y es que Atlético de Madrid, Athletic, Villarreal y Leganés tendrán que jugar sus partidos, los cuatro primeros, en un plazo de sólo 10 días, mientras que otros equipos jugarán el mismo número de encuentros, cuatro, pero...en 15 días. Es decir, que los dos equipos rojiblancos, los 'amarillos' y los "pepineros" sólo tendrán dos días entre partido y partido. Un calendario brutal. De enorme exigencia.

Por su parte, el Real será el equipo que más descanso tendrá, ya que dispuytará sus cuatro encuentros en 15 días, decansado un total de 11 desde su debut hasta su cuarto partido. El CF jugará 4 partidos en 14 días y el RCD lo hará en apenas 13. FC y tendrán que disputar sus cuatro primeros encuentros en apenas 11 días.

En las jornadas 28,29, 30 y 31 de Liga, Atlético, Athletic, Villarreal y Leganés tendrán que jugar 4 partidos en sólo 10 días. El Atlético de Madrid tendrá que enfrentarse a , , Real y ; el Athletic, a Atlético, , Betis y Barça; el Villarreal tendrá que jugar ante , , y ; y por último, el Leganés tendrá que jugar cuatro partidos en 10 días ante Valladolid, FC Barcelona, Mallorca y Granada. Casi nada al aparato.