Cómo ver el Atlas vs. Toluca con una VPN

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. Elige un proveedor de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

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Previa del partido

Liga MX - Cuartos de final 28 nov 2026 - 20:00 Estadio Jalisco

Atlas recibe a Toluca en el Estadio Jalisco de Guadalajara en un partido de la Liga MX entre dos equipos situados entre los cinco primeros de la clasificación del Apertura.

El encuentro llega justo después de que ambos se enfrentaran el 26 de noviembre, cuando Toluca ganó 2-0 en su estadio. Atlas querrá reaccionar ante su afición.

El equipo de Hernan Crespo ha tenido una racha irregular. Perdió 4-1 ante Pachuca, empató 3-3 con FC Juárez y cayó frente a Toluca en su último partido.

Antes hubo resultados positivos. Atlas ganó 4-3 a Puebla y se impuso por 1-0 a domicilio a Atlético de San Luis, así que tiene gol cuando su ataque funciona.

El Toluca de Antonio Mohamed llega con el impulso de esa victoria sobre Atlas. También goleó 4-0 a Monterrey a principios de este mes, aunque perdió 2-0 en el campo de Pachuca el 21 de noviembre.

Toluca ha sido difícil de batir en sus últimos cinco partidos, en los que también empató con Club América y León. Su defensa solo ha encajado cinco goles en ese periodo.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre la hora del partido, el canal de televisión y las opciones para ver en directo el Atlas vs. Toluca.

La información oficial sobre la emisión de este partido aún no está disponible. Los detalles del canal de televisión y la retransmisión en streaming se añadirán cuando se confirmen los operadores.

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