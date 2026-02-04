Atlas vs Pumas, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlas recibe a los Pumas este sábado 7 de febrero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Jalisco, como parte de la actividad de la jornada 5 del torneo Clausura 2026 de a Liga MX.

Los Rojinegros han sorprendido con tres victorias en sus primeros cuatro partidos del certamen y tratarán de sumar una más a sus estadísticas en esta oportunidad, para de esta manera, acercarse al liderato de la tabla general que ostentan las Chivas en estos momentos.

El conjunto Universitario viene de una dolorosa derrota a media semana en la Concacaf Champions Cup ante el San Diego FC y buscarán cambiar rápido el chip en su visita a la 'Perla Tapatía' para mantener el invicto en lo que va del torneo de la Liga MX.

Cómo ver Atlas vs Pumas, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, TUDN, Vix Premiu, Layv Time Estados Unidos TUDN, Univisión Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México a través de Canal 5, TUDN, Vix Premiu y el canal de YouTube Layv Time, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Univisión. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Atlas vs Pumas

Liga MX - Clausura Estadio Jalisco

El partido se disputa este sábado 7 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Jalisco.

México: 19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (domingo 8)

Noticias del equipo y escuadras

Atlas contra Club Universidad Nacional alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager D. Cocca Alineación probable Suplentes Manager E. Juarez

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Atlas

Diego Cocca poco a poco parece que ha ido reanimando al Atlas, equipo al que hizo Bicampeón entre 2021 y 2022 y que ahora, busca devolver al protagonismo que han perdido en los últimos años, donde se han quedado lejos de aspirar nuevamente a competir por el título del futbol mexicano.

Para este duelo, los Rojinegros ya no contarán con el delantero montenegrino Uros Durdevic, el cual recientemente fue fichado por los Rayados de Monterrey y dejará un vacío importante en la delantera de los Zorros, ya que fue su referente en ataque en los últimos torneos.

Noticias de Pumas

Pumas buscará que este partido en la cancha del Jalisco sea un bálsamo, pues salieron tocados de la goleada sufrida a manos de San Diego FC a media semana en la Concacaf Champions Cup y quieren salir fortalecidos anímicamente para buscar la remontada en la vuelta en Ciudad Universitaria el próximo martes.

Adalberto Carrasquilla salió tocado del juego contra el equipo de la MLS y se desconoce si podrá ver actividad ante los Zorros en esta oportunidad, ya sea porque no se alcanzó a recuperar de sus molestias o bien, para reservarlo pensando en el duelo vital del torneo de la Concacaf.

Horas claves se vivirán para el futuro de Efraín Juárez, debido a que su proyecto aparentemente no está del todo seguro al frente del conjunto de la UNAM, ya que se ha reportado de que en caso de quedar eliminado en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup contra San Diego, sería relevado de sus funcione como director técnico de los Auriazules.

Cómo llegan al partido

