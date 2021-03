Athletic vs. Real Sociedad: ¿Por qué finalmente no habrá público y aficionados en la final de la Copa del Rey 2020?

La RFEF y la Junta de Andalucía finalmente han determinado que no podrá haber público en las gradas.

La Copa del Rey 2020 aún busca campeón, ya que Athletic Club y la Real Sociedad aún deben medirse en el estadio de La Cartuja de Sevilla en la final que quedó aplazada la temporada pasada y una de las grandes incógnitas sigue siendo si podrá haber público o no en las gradas.

¿Podrá haber público y aficionados en la final de la Copa del Rey 2020?

La Real Federación Española de Fútbol ya ha hecho pública su decisión y no habrá público en las gradas. El ente federativo ha publicado un comunicado oficial en el que explica los motivos y la decisión conjunta que ha tomado junto a la Junta de Andalucía.

Unas horas antes, la Cadena Ser asegura que el ente federativo ha planteado que haya al menos un porcentaje de público en las gradas que pudiera rondar el 15% y siempre de aficionados que residan en Sevilla para evitar desplazamientos masivos que están restringidos por culpa del coronavirus en España.

No obstante, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró que el Gobierno de España es contrario a la entrada de público en un evento de estas características: "Voy a ser clara y contundente: no es adecuado, no es oportuno y no es conveniente que haya público en la final de la Copa del Rey. Esta ministra va a trabajar intentando buscar el consenso para que esa asistencia de público no se produzca".

El comunicado completo de la RFEF para anunciar que no habrá público:

"A lo largo de las últimas semanas, han tenido lugar distintas reuniones entre la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía con la Real Federación Española de Fútbol, con motivo de la celebración en el estadio de La Cartuja en la ciudad de Sevilla, el próximo sábado 3 de abril, de la Final de Copa de Su Majestad el Rey 2019-2020, entre el Athletic Club y la Real Sociedad.



En dichas reuniones, se ha analizado la situación asistencial sanitaria y los datos epidemiológicos actuales en Sevilla, comunicando la administración sanitaria, que la celebración de dicho encuentro con afluencia de público supondría la calificación de riesgo epidémico moderado por COVID-19, lo que permitía la asistencia de un aforo limitado.



Hay que recordar que la Real Federación Española de Fútbol, de común acuerdo con los clubes finalistas, aplazó la celebración de la Final de Copa SM El Rey 2019/2020 con el objetivo de aspirar a que la final se celebrase con la asistencia de ambas aficiones.



La situación epidémica actual y las medidas establecidas que suponen el cierre perimetral de la movilidad, tanto para la comunidad autonómica de Andalucía, como de la provincia de Sevilla, hacen inviable que aficionados no residentes en la provincia puedan acudir a presenciar dicho encuentro.



De todo esto se ha informado a ambos clubes, que han comunicado que acatarían cualquier decisión de la RFEF. Se ha valorado especialmente el hecho de que las aficiones no puedan desplazarse y acudir al estadio de la Cartuja, acordando la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y la Real Federación Española de Fútbol, que dicho partido se desarrolle sin la asistencia de público en las gradas del estadio de La Cartuja.



Bajo esa premisa, la Real Federación Española de Fútbol ha trabajado siempre dentro del más estricto marco de cumplimiento a las decisiones de las autoridades sanitarias, siendo siempre sensibles a sus recomendaciones.



Ante las diferentes informaciones difundidas, la Consejería de Salud y Familias y la RFEF ponen de manifiesto que ésta es la única comunicación oficial por parte de las ambas instituciones. Todas partes mantienen la reunión prevista para esta tarde en la sede de la RFEF en Las Rozas".