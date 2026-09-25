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Athekame MilanGetty Images
Traducido por

Athekame: «Ahora estoy en el Lyon, pero quiero volver al Milan»

AC Milán

Zachary Athekame dejó el Milan durante el verano, cedido. El lateral suizo se marchó en cesión simple al Olympique de Lyon de Paulo Fonseca donde ha tenido un grandísimo impacto, hasta el punto de merecer la llamada del seleccionador Murat Yakin para la absoluta de Suiza. La fórmula de la operación sugiere que de algún modo el Milan podría seguir apostando por él próximamente.


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SUS PALABRAS - Mientras tanto, directamente desde la concentración de la selección helvética, Zachary Athekame habló ante los micrófonos de RSI y aclaró qué quiere para su futuro: "Valoro positivamente mi primera temporada con el Milan. Me encontré bien, era un campeonato nuevo, más táctico. Luego se produjo el cambio en el banquillo, hablé con el nuevo entrenador y decidí cambiar de camiseta. En Milán estuve muy bien, soy jugador del Milan. Ahora estoy en Lyon, pero me gustaría volver"

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