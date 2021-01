Atención, Boca: dos jugadores de Santos dieron positivo de coronavirus

Se trata del arquero John y el defensor Wagner, quienes permanecen en Argentina y esperan por un avión sanitario para volver a San Pablo.

A menos de 48 horas del empate con polémica incluida que protagonizaron Boca y Santos en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la , los problemas siguen fuera de la cancha tras confirmarse que dos jugadores del Peixe dieron positivo en el testeo de coronavirus y quedaron varados en Buenos Aires, a la espera de un avión sanitario para volver a .

Se trata del arquero John, que fue titular, y el defensor Wagner Leonardo, que estuvo entre los suplentes. Ambos futbolistas no pasaron la prueba a la que fue sometido todo el plantel del Santos tras el encuentro ante el Xeneize, por lo que no pudieron regresar el jueves a San Pablo junto al resto de sus compañeros y permanecen aislados en . No obstante, lo harían este viernes.

La noticia de los dos casos de COVID-19 encendió las alarmas en Boca , ante la preocupación por algún posible contagio y porque, además, sospechan que el club brasileño ya estaba al tanto de que sus jugadores estaban infectados. Una de las señales que sostiene esa hipótesis es que el técnico brasileño Cuca dio la charla del entretiempo dentro del campo de juego y y no en el vestuario, como suele ocurrir.

Más equipos

Elenco santista não desceu para o vestiário no aquecimento. #PeloTetraDaLiberta #BOCxSAN pic.twitter.com/FjhV19fIkq — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 6, 2021

No obstante, la dirigencia del Xeneize considera que la investigación le corresponde exclusivamente a la Conmebol, por lo que por el momento no hará ningún tipo de presentación ante el ente que rige el fútbol sudamericano. De todas maneras, Boca ya solicitó que le informen cómo fueron los hisopados del Santos y desde la Confederación le aseguraron que el equipo brasileño no incumplió con el reglamento: todos los hisopados realizados en la previa del encuentro habían dado negativo; por lo tanto, no hay posibilidades de que el club argentino pida los puntos.

EL COMUNICADO DEL SANTOS

El viernes a última hora, el club brasileño emitió un comunicado en el que confirma los contagios, explica cómo siguió adelante tras conocer los dos casos positivos, asegura que cumplió con todos los protocolos sanitarios e informa que los futbolistas regresarán en un avión sanitario contratado por el club.

Santos FC informa que el portero John y el defensor Wagner dieron positivo por Covid-19, en el examen obligatorio para regresar de Argentina. El resultado estuvo disponible alrededor de la medianoche de miércoles a jueves, después de que se jugó el partido. Ambos deportistas habían dado negativo en el examen realizado por el Hospital Albert Einstein, requerido por la Conmebol para la salida a Buenos Aires, para el partido ante , en la semifinal de la Libertadores.

El artículo sigue a continuación

Con el resultado, el Club siguió todos los protocolos sanitarios exigidos y los dos jugadores no pudieron regresar con la delegación. La directiva, a su vez, inició negociaciones para el regreso a Brasil, ya que el Gobierno de Argentina no permite el viaje de personas que den positivo. Santos FC brindó toda la asistencia a los deportistas durante el período que estuvieron en Argentina y ahora regresan en un avión sanitario, contratado por el club Santos, este viernes.

Santos FC refuerza que ha cumplido con todos los protocolos deportivos y médicos para la seguridad de la delegación y está dando un servicio completo a los atletas John y Wagner. "El Santos FC está tranquilo por haber seguido todos los protocolos y está totalmente enfocado y enfocado en los próximos compromisos contra São Paulo y Boca Juniors", dijo José Renato Quaresma, miembro del Comité de Dirección del Santos FC y responsable de fútbol.