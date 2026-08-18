El fichaje de Rodri por el Barcelona ha provocado reacciones de indignación en el entorno madridista, después de que el centrocampista español resolviera su futuro y optara por unirse al club catalán, prefiriendo su proyecto a la oferta del Real Madrid.

Uno de los comentaristas más destacados respecto a la decisión de Rodri fue el periodista Tomás Roncero, conocido por su fanatismo por el Real Madrid, quien abordó la operación a través del diario español "As" con un tono emotivo y afilado, lamentando que la estrella de la selección española no se incorporara al club blanco.

"Rodri es nuestro": admiración que no ocultó la decepción

Roncero comenzó su intervención subrayando la relevancia de Rodri, al que considera uno de los grandes símbolos del fútbol español, y dijo: "Ahí estaba el mejor jugador de la selección, el mejor jugador del Mundial, nuestro Rodri. Lo digo yo, nuestro Rodri. Siempre lo querré".

El periodista madridista insistió en que el Real Madrid, según la información en la que se basó, había alcanzado un acuerdo económico con el jugador, asegurando que el club blanco ofreció todo lo necesario para cerrar la operación.

Dijo en un vídeo publicado por "As": "El Real Madrid lo hizo todo a la perfección, presentó una oferta que no se podía rechazar, con un contrato enorme. Todo era ideal".

Las llamadas del Barcelona cambiaron el rumbo de Rodri

Roncero considera que el rumbo de la operación cambió tras el movimiento de la directiva del Barcelona y de varias figuras influyentes en el entorno del jugador, aludiendo a las llamadas de Deco, Joan Laporta y Hansi Flick, además de la influencia de Pep Guardiola, su exentrenador en el Manchester City.

Dijo en este sentido: "Llama Deco, luego Laporta, y Flick, y Guardiola, que también estuvo en el Atlético... ¿Cómo vas a ir al Real Madrid, Rodri?".

Pese a reconocer que la decisión de Rodri puede estar ligada a sus sentimientos personales, Roncero expresó una gran pena por la oportunidad que, a su juicio, el jugador ha desperdiciado.

Y añadió: "Ha renunciado al paraíso, hombre. Jugar en el Real Madrid es el paraíso".

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"En el Barcelona no hay presión"

Roncero pasó a establecer una comparación directa entre ambos proyectos, considerando que el Real Madrid tiene una clara ventaja, especialmente en el plano europeo.

Dijo: "En el Barcelona no hay presión. Han pasado 11 años sin que jueguen ni siquiera una final de la Liga de Campeones".

En cambio, habló de la historia europea del Real Madrid con un tono irónico, diciendo: "En el Real Madrid, las copas europeas casi se nos caen de los bolsillos".

Y no se detuvo ahí, sino que se burló de las condiciones en las que Rodri se encontrará dentro del Barcelona, aludiendo a que jugará en el estadio de Montjuïc durante el próximo periodo, diciendo: "Estarás jugando en Montjuïc, en un estadio completamente abierto, y con un frío mortal en invierno, mientras que el Santiago Bernabéu estará ahí, climatizado, ultramoderno y precioso".

Roncero considera que el Barcelona podría darle a Rodri la oportunidad de competir a nivel nacional, pero duda de su capacidad para lograr el mayor objetivo europeo.

Dijo: "Ahí no vas a ganar tu segunda Liga de Campeones", después del primer título que conquistó con el Manchester City gracias a su gol en la final contra el Inter de Milán en 2023.

La camiseta de España los une pese a la discrepancia

Pese a su decepción por la decisión de Rodri, Roncero mantuvo un tono emotivo al hablar de la relación del jugador con la selección española, asegurando que su postura hacia él no cambiará.

Dijo: "Seguiré llevando tu camiseta número 16 con dos estrellas en la camiseta de España, porque España para mí es sagrada".

Al cerrar su intervención, el periodista afirmó respetar los sentimientos y la elección de Rodri, pese a no estar convencido, diciendo: "Rodri, te deseo lo mejor. Tú quieres más al Barcelona, y el Barcelona te atrae más, y hay que respetar los sentimientos de las personas".

Luego añadió con tono irónico: "Si pasa otro año y otro más sin ganar la Liga de Campeones, no pasa nada, porque allí están acostumbrados a eso".

Roncero concluyó su intervención recordando la superioridad del Real Madrid en los últimos años, diciendo: "En el Real Madrid, mira, en los últimos 11 años han ganado 5 o 6 títulos. Las copas europeas casi se nos caen de los bolsillos".