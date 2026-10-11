La prensa catalana continuó su ofensiva contra el portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, tras su ausencia en la conferencia de prensa posterior a la victoria ante el Villarreal (1-0), este sábado, en un partido que vio la expulsión de Vinicius Junior, estrella del Merengue, por tirarle del pelo al jugador rival Nathan Salibá.

Sergio R. Viñas considera, en un artículo del diario "Sport", que el José Mourinho "conciliador, pacífico y tranquilo" que parecía haber llegado al Real Madrid "ha desaparecido por completo", a menos de dos meses del arranque de la temporada. Según el artículo, nueve partidos han sido suficientes para que el técnico portugués saque "el mejor catálogo de herramientas de víctima" en las conferencias de prensa.

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Mourinho lo justificó por su deseo de sentarse en el banquillo en los dos próximos partidos ante el Sevilla y el Barcelona, es decir que, según el autor, "sintió que era incapaz de contener su enfado por la actuación arbitral" y prefirió el silencio por temor a ser sancionado por lo que pudiera decir.

El partido vivió cánticos desde las gradas del Madrid como "Negreira sigue arbitrando", "corrupción en la Federación" y "Tebas, vete ya".

El autor considera que raras veces se ha visto al Bernabéu "entretenerse, en ausencia de buen fútbol, con teorías conspirativas", y estima que se trata de "una línea narrativa que sirve para ocultar lo esencial": el Real Madrid bajo el mando de Mourinho "sigue sin arrancar" y está "atascado en las carencias que arrastra de las dos temporadas anteriores".

La expulsión de Vinicius

La expulsión de Vinicius Junior fue "el foco del ruido" del partido, algo que Viñas describió como "una tarjeta roja clarísima" según el reglamento.

El informe explicó que Vinicius fue expulsado "por tirar del pelo a un rival, con el balón en juego y sin que la pelota estuviera en disputa entre ambos". El autor considera que esta redacción garantiza una sanción de al menos dos partidos, lo que supone su ausencia en el Clásico en el Camp Nou dentro de dos semanas, y el castigo podría ampliarse por la "actitud agresiva" que consignó el árbitro.

Viñas cree que el problema de Vinicius va más allá de "su gesto irresponsable". El club no esconde su preocupación por su estado físico, ya que está "muy lejos de su nivel conocido", especialmente después de firmar una "renovación millonaria" que se extiende hasta 2032.

El autor añadió que la afición blanca recibió a Vinicius con silbidos cuando entró al campo, porque "algo se rompió entre el Bernabéu y el brasileño la temporada pasada, y no parece una herida de fácil curación".

Estimó que la reacción de sus compañeros y de Mourinho, que formaron un gran círculo para abrazarlo tras el gol que finalmente fue anulado, mostró "la voluntad colectiva de mimar a Vinicius y recuperar su mejor versión", una "terapia que, hasta ahora, ha fracasado", según el autor.



