El motivo de sus duras críticas se remonta al Gran Premio de Estados Unidos en Austin, donde los dos pilotos chocaron ya en los primeros compases de la carrera.

El español, que había salido desde el duodécimo puesto, se disponía a adelantar a Esteban Ocon, del Haas. Al mismo tiempo, Albon avanzaba: había arrancado desde la 17.ª posición y, en la primera vuelta, el piloto de Williams ya había dejado atrás a tres rivales. Fue durante la maniobra para adelantar a Ocon cuando se cruzaron las trayectorias de Alonso y Albon.

El Williams rozó el Aston Martin del bicampeón del mundo y causó daños considerables en el monoplaza del español. Entre otras cosas, se desprendieron partes del fondo plano. Al final, el Alonso de 45 años solo pudo terminar 16.º.

Tras la carrera, se expresó con contundencia: «Cuando sales desde atrás, siempre corres ese riesgo. Creo que a los pilotos del último tercio de la parrilla les falta calidad, como hemos visto con Alex. Probablemente se olvidó de que tenía la curva 11 delante y de que debía girar a la izquierda».

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Fernando Alonso también lanza un mensaje a Aston Martin

Albon, que compite bajo bandera tailandesa, todavía no ha respondido directamente a las acusaciones, pero sí relató el choque desde su punto de vista: «Intenté esquivarlo y subirme al piano, pero no lo conseguí del todo. Supongo que su coche sufrió daños. Lo que sí sé es que el mío quedó dañado y tuve que disputar el resto de la carrera con un alerón roto».

Alonso también aprovechó lo ocurrido para exigir mejoras a su propia escudería. Sobre la necesidad de evitar riesgos de ese tipo en el futuro, lanzó este mensaje a Aston Martin: «Tenemos que conseguir que el coche sea lo bastante rápido como para que no tenga que volver a salir desde tan atrás».