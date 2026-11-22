Compartir Sigue a GOAL en Google

Sigue en directo el Atalanta-Inter, partido de la 12.ª jornada de la Serie A

Anuncios

Atalanta-Inter es el gran partido de la 12.ª jornada de la Serie A 2026/2027. En la New Balance Arena de Bérgamo, a partir de las 20:45, se enfrentan dos equipos cuyas posiciones en la clasificación los sitúan en una doble pugna: la lucha por el título de la Serie A y la carrera por una plaza europea.

El Atalanta de Maurizio Sarri llegó al parón en recuperación gracias a la victoria ante el Monza, con la que puso fin a un periodo complicado en el que solo había sumado 5 puntos en ocho jornadas, y no quiere frenar su persecución de los siete primeros puestos de la clasificación. Muy convincente fue, en cambio, el último partido del Inter de Cristian Chivu, que, tras la derrota en el derbi, se repuso con contundencia en San Siro en el otro duelo directo, ante el Como. Después de las victorias de Roma y Lazio, el Inter está obligado a responder sobre el campo. El Atalanta, por su parte, está hoy a 7 puntos de una plaza europea.



ATALANTA-INTER 0-1

GOLEADORES: 16' Pio Esposito (I)

GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



16' GOL - El Inter desarrolla la jugada por la derecha y la defensa del Atalanta rechaza dos veces el pase en profundidad hacia Thuram. El balón llega entonces a Barella, escorado, que intenta centrar al área, pero Scalvini lo rechaza sin alejarlo demasiado. El centrocampista italiano es el más rápido en llegar de nuevo al balón y remata de inmediato. Su disparo vuelve a ser desviado, pero acaba en el centro del área, donde Pio Esposito está libre y es el más rápido en marcar ante Sportiello.



11' OCASIÓN - Thuram controla un balón largo por la derecha y habilita de tacón a Dimarco, que llega en carrera. El centro va al área, donde Pio Esposito, tras ganar la posición entre Kolasinac y Scalvini, se eleva y cabecea el balón a un suspiro del palo más alejado.



7' Zalewski recupera un despeje de cabeza fallido de Pio Esposito, se mete hacia el centro desde la derecha y dispara, pero Martinez atrapa el balón por bajo en el centro de la portería.



3' OCASIÓN - Mkhitaryan recibe el balón en el área y, tras atraer a la defensa del Atalanta, acaba optando por habilitar a Calhanoglu en la frontal: potente disparo con la derecha que supera a todos los jugadores del Atalanta salvo a Kolasinac, que mete el pie y salva la jugada enviando el balón a córner en el último momento.



0' LESIÓN - Problema en la rodilla para Carnesecchi durante el calentamiento. El portero figuraba como titular en el acta, pero ha tenido que renunciar a jugar. Juega Sportiello.



0' El partido comienza a las 20:45 en la New Balance Arena de Bérgamo



AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS, CURIOSIDADES Y EL MINUTO A MINUTO



ATALANTA-INTER: FICHA DEL PARTIDO



Atalanta-Inter 0-1



Goleadores: 16' Pio Esposito (I)



ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.



Suplentes: Sonzogni, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Rowe, Raspadori, Kristensen, Obric, Idele, Bernasconi, Gaetano.



Entrenador: Sarri



INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.



Suplentes: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Diouf, Jones, Akanji, Bisseck, Lavelli.



Entrenador: Chivu



Árbitro: Maresca



Amonestados: -



Expulsados: -