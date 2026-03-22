Atalanta, De Roon entra en la historia: es el jugador con más partidos disputados en la historia del club, superando a Bellini

Entra en la leyenda. El capitán y centrocampista del Atalanta, Marten de Roon, hace historia contra el Verona: es oficialmente el jugador con más partidos disputados con el equipo de Bérgamo. Con el de hoy contra el Verona, suma 436: ha superado el récord de Gianpaolo Bellini, que jugó en el Atalanta desde 1998 hasta 2016 y terminó su carrera con 435 partidos.





RÉCORD - El holandés llegó a Bérgamo en 2015; luego pasó un año en el Middlesbrough y regresó en 2017: casi 10 años después, es el máximo récord de todos los tiempos, por delante del ex capitán y de Mario Pasalic, su actual compañero.