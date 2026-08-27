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Ahanor ItaliaGetty Images

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Atalanta, cerrado el acuerdo por Ahanor al Chelsea: llegarán 48 millones

Atalanta

Honest Ahanor se despide de Italia y pasa al Chelsea: la Dea ha cerrado el traspaso del defensa italiano, que deja Bérgamo después de una sola temporada.


Maxi operación de salida por parte del Atalanta. Según ha informado Fabrizio Romano en X, en efecto, se ha cerrado el traspaso del futbolista de la generación 2008, llegado desde el Genoa en el verano de 2025, que deja así Bérgamo después de una sola temporada en el Inter y pone rumbo a la Premier League.




Siempre según Fabrizio Romano, el defensa de 18 años deja el Atalanta y se va al Chelsea por 40 millones de libras en total, acuerdo y luz verde para el reconocimiento médico y la firma. Honest podrá ser cedido a otro club esta temporada (no al Atalanta, al menos por ahora) para llegar después al Chelsea a partir de junio de 2027.

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