¿Asumirá las consecuencias de su decisión? El Real Madrid zanja la polémica sobre Rodri

Los rumores sobre el futuro de Rodri persisten, pero su gran actuación en el Mundial 2026 no ha modificado la postura del Real Madrid respecto al jugador del Manchester City.

Tras una lesión prolongada con el City, Rodri ha recuperado su mejor nivel en el Mundial y lidera el centro del campo español.

Ante Francia dominó el centro del campo ante Mano Kone, Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot.

Según The Athletic, el Real Madrid no fichará a Rodri este verano, aunque el jugador de 30 años está abierto a la idea.

Pep Guardiola, exentrenador del City, ya había pronosticado que Rodri recuperaría su mejor nivel en el Mundial, algo que se cumple: llega a la final contra Argentina en plena forma.

Según The Athletic, el Real Madrid no presentará oferta por él, pese a la necesidad en el centro del campo tras la retirada de Toni Kroos, confiando en el trío formado por Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga no han logrado suplir su papel como mediapunta retrasado, capaz de controlar el ritmo del juego y construir las jugadas desde atrás.

El informe destaca que Rodri es uno de los mejores mediocentros del mundo cuando está en forma, gracias a su liderazgo, inteligencia táctica y precisión en el pase, y advierte que ignorar su fichaje, de estar disponible, podría costar caro al club blanco.

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