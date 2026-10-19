Según coinciden varios medios turcos, Sergen Yalcin sería el elegido para asumir el cargo. Ya se habría alcanzado un acuerdo con el técnico de 53 años, que dirigió hasta mediados de mayo al Besiktas, uno de los grandes clubes de la Süper Lig. Según esas informaciones, el anuncio oficial se espera para después de la reunión de la junta directiva de la Federación Turca de Fútbol (TFF) del martes.

Montella fue destituido a principios de octubre tras tres años en el cargo. El italiano llevó a Turquía hasta los cuartos de final en una gran Eurocopa 2024 y después clasificó para el Mundial 2026 al equipo de la estrella del Real Madrid Arda Güler. Sin embargo, en el torneo disputado en Norteamérica, dos derrotas en los primeros partidos precipitaron una decepcionante eliminación en la fase de grupos. Después llegaron cuatro derrotas en la Nations League durante la última ventana internacional.

Sobre todo, las contundentes derrotas en casa ante Italia (1-4) y en Bélgica (0-3) provocaron malestar y pusieron el puesto de Montella cada vez más en peligro, hasta que finalmente fue destituido. En un principio, Arda Turan era el candidato preferido para sustituirlo, pero el exinternacional turco rechazó la propuesta porque prefiere continuar en el Shakhtar Donetsk, con el que tiene contrato hasta el próximo verano. Turan había asumido el cargo en el club ucraniano en 2025.

Sergen Yalcin sería el elegido: Turquía quería un entrenador del país

La federación turca también habría contactado con Abdullah Avci, cuyo último equipo fue el Trabzonspor, hasta agosto de 2024, y que ya dirigió a la selección entre noviembre de 2011 y agosto de 2013. Sin embargo, Avci tampoco estaba disponible, por lo que Yalcin sería la tercera opción. Según se comenta, la federación decidió pronto apostar por un entrenador del país, después de haber contado con dos técnicos extranjeros: el italiano Montella y su predecesor, el alemán Stefan Kuntz.

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Al igual que Arda Turan, el principal candidato, Yalcin se labró un gran nombre como jugador y es una leyenda del Besiktas. El talentoso zurdo disputó 37 partidos con la selección turca, en los que marcó cinco goles, y tuvo un papel fundamental en la exitosa fase de clasificación para la Eurocopa 2000, con cinco asistencias y un gol. Después jugó tres partidos en el torneo celebrado en Bélgica y Países Bajos. También había disputado dos encuentros con Turquía en la Eurocopa 1996. Yalcin se perdió el Mundial 2002, en el que los turcos terminaron terceros, debido a una lesión del ligamento cruzado.

Sergen Yalcin llevó al Besiktas al doblete en 2021

En 2008 puso fin a su carrera como jugador y después comenzó a trabajar como entrenador de las categorías inferiores del Besiktas. Entre 2013 y principios de 2020 dirigió a varios clubes turcos, casi siempre durante periodos breves, antes de hacerse cargo por primera vez del primer equipo del Besiktas. En el verano de 2025 regresó al banquillo del club de sus amores, pero dimitió a mediados de mayo de este año y desde entonces no ha entrenado a ningún equipo. El mayor éxito de su carrera como técnico llegó en la temporada 2020/21, cuando ganó la Liga y la Copa con el Besiktas.

Yalcin debutaría como seleccionador el 12 de noviembre, cuando Turquía reciba a Bélgica en la Nations League. Tres días después le espera el partido en Francia, dirigida por su nuevo entrenador, Zinedine Zidane. Para los turcos, el descenso de la Liga A de la Nations League está prácticamente sentenciado tras las cuatro derrotas iniciales.