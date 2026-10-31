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El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, ha hablado abiertamente de la evolución táctica que se está produciendo en Anfield y ha instado a sus compañeros a comprometerse plenamente con la filosofía de Andoni Iraola, que asume grandes riesgos en busca de grandes recompensas. El defensa neerlandés cree que la plantilla está ganando confianza a medida que deja atrás el estilo paciente de la etapa anterior para adoptar una identidad más agresiva y basada en la presión.

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La nueva identidad de Anfield

La llegada de Iraola ha provocado un importante cambio táctico en Liverpool, que ha vuelto a un sistema de presión alta e incesante. Esta transición hacia un juego más agresivo ya está dando frutos, como demuestra su reciente triunfo ante el Chelsea en la tanda de penaltis de la Carabao Cup, con el que sumó su quinta victoria consecutiva.

Adaptarse a esta filosofía está obligando a los jugadores a salir de su zona de confort. Deben tomar decisiones cruciales en décimas de segundo que pueden dejar al equipo expuesto. Por ejemplo, Van Dijk suele adentrarse en campo rival para presionar, mientras que el lateral derecho Ronald Araujo se cierra habitualmente hacia el centro para neutralizar las amenazas.

Aunque este planteamiento atrevido puede generar caos, crece la confianza de la plantilla en los métodos del técnico vasco.

«Hay que ir con todo»

Jugar con una línea tan adelantada exige una concentración enorme. «Creo que todos los equipos suponen un reto porque, cuando saben que queremos recuperar el balón arriba, intentan llevarte a zonas complicadas y tienes que leer el juego», explicó Van Dijk.

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El defensa puso como ejemplo cómo su excompañero Jordan Henderson intentó aprovechar precisamente ese sistema al sacar a los defensas de su posición. «Por ejemplo, Hendo bajó a recibir para intentar arrastrar a uno de nosotros y dejar espacio a su espalda, así que tienes que decidir si vas o no. También se trata de leer el juego», continuó. «Pero, sobre todo aquí, al principio hay que ir con todo y asumir ese riesgo. Si recuperas el balón arriba, ves cómo también se anima el público, y eso genera una energía que ayuda durante los 90 minutos.

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«Ahora la tendencia es que todo el mundo juegue al uno contra uno y tienes que pensar qué vas a hacer. ¿Vas a jugar en largo y disputar la segunda jugada o vas a intentar superarles con el balón? Es una cuestión de riesgo y recompensa que hay que asumir».

En última instancia, cree que la responsabilidad recae en los jugadores. «Hay que saber adaptarse y eso también forma parte de nuestro trabajo. El entrenador puede plantear el plan, por supuesto, pero nosotros, los jugadores, tenemos la responsabilidad de ejecutarlo y ganar el partido, con la ayuda, claro, del entrenador y su equipo técnico. Pero quienes estamos en el campo somos los que más influencia tenemos».

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Más allá de la era Klopp

Aunque Iraola fue nombrado para recuperar la intensidad que se había perdido con Arne Slot, esta nueva identidad no es una copia exacta del emblemático sistema de Jurgen Klopp.

«Creo que es otra era, otros tiempos. Con Jurgen presionábamos mucho basculando, intentábamos encerrarles en una banda, pero el fútbol ha cambiado», añadió Van Dijk. «Así que es diferente, pero lo que no ha cambiado es la cantidad de esprints y carreras y el intento de recuperar el balón lo antes posible».

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«También tenemos que jugar un poco más en largo y eso, a su vez, ayuda a recuperar el balón arriba. Hay que encontrar el equilibrio adecuado porque creo que todavía podemos superar la presión con el balón, pero también podemos jugar en largo y en casa a veces hay que hacerlo».

Concluyó: «Hay que intentar generar ese caos, segundas jugadas, disputas, y eso es algo que todavía estamos aprendiendo».

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La gran prueba en Anfield

El sistema que está desarrollando Iraola afrontará su prueba de fuego el domingo, cuando el Arsenal, vigente campeón, visite Anfield. El equipo londinense tiene precisamente la calidad ofensiva necesaria para aprovechar los espacios que la presión alta del Liverpool deja inevitablemente a su espalda.

Con el impulso de cinco victorias consecutivas, el Liverpool no renunciará a sus principios ofensivos. Ejecutar con éxito este plan de juego caótico y arriesgado ante el vigente campeón supondría una importante confirmación de su evolución táctica.