Asociación de futbolistas salvadoreños tiene más de 400 afiliados

Este detalle lo dio a conocer su presidente Carlos Carrillo.

Carlos Carrillo es el actual presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador (ASOFUTPROES) y dio a conocer que la cifra de afiliados está en 400 jugadores, ya que esaa cantidad fueron beneficiados con las canastas que entregó el INDES.



“Yo tengo las hojas de afiliación de los que se agregaron. Solo de la tercera división es que no tenemos agremiados y en la segunda división solo no hemos podido contactar a la gente de Santa Rosa de Guachipilín. Nosotros tenemos ahora el acercamiento con todos los capitanes de los equipos, para que sean ellos los portavoces en sus equipos y hemos visto una gran aceptación de parte de todos en la Asociación”, expuso Carrillo.



El presidente de la ASOFUTPROES, dará a conocer un nuevo formato de contratos para sus agremiados en los próximos días: “Acá no se pone en práctica todo lo que establece FIFA. Ahora se dieron por terminados los contratos en medio de esta pandemia y los que salimos afectados fuimos nosotros. Creo que con estos nuevos formatos me voy a echar de enemigos a varios. Ya no voy a tener amigos”.