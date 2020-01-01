Así serán los grupos de Segunda División B la temporada 2020-21

Los 102 equipos quedarán distribuidos en cinco grupos con dos subgrupos cada uno.
Este lunes, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado cómo serán los grupos de Segunda División B para la temporada 2020-21. En ese sentido, cabe destacar que los 102 equipos quedarán distribuidos en cinco grupos con dos subgrupos cada uno.
Según explicó la RFEF, la Comisión de Presidentes de federaciones autonómicas de fútbol ha decidido, con una sola abstención y sin ningún voto en contra, proponer la siguiente configuración de la Segunda División B para la temporada 2020-21, que será ratificada esta tarde por la Comisión Gestora de la RFEF.
GRUPO I
|Subgrupo A
|Subgrupo B
|CORUXO FC
|CD COVADONGA
|PONTEVEDRA CF
|CLUB MARINO DE LUANCO
|RACING CLUB FERROL
|CD LEALTAD DE VILLAVICIOSA
|RC CELTA DE VIGO SAD "B"
|REAL OVIEDO "B"
|RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA
|REAL SPORTING DE GIJÓN "B"
|SD COMPOSTELA
|UP LANGREO
|CD GUIJUELO
|BURGOS CF
|ZAMORA CF
|CYD LEONESA
|SALAMANCA CF UDS
|REAL VALLADOLID PROMESAS
|UNIONISTAS DE SALAMANCA CF
|CD NUMANCIA DE SORIA
GRUPO II
|Subgrupo A
|Subgrupo B
|ARENAS CLUB
|CD CALAHORRA
|ATHLETIC CLUB "B"
|SD LOGROÑÉS
|BARAKALDO CF
|CLUB HARO DEPORTIVO
|CLUB PORTUGALETE
|CD IZARRA
|DEPORTIVO ALAVÉS "B"
|CD TUDELANO
|REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL "B"
|CLUB ATLÉTICO OSASUNA "B"
|REAL UNIÓN CLUB
|UD MUTILVERA
|SD AMOREBIETA
|CD EBRO
|SD LEIOA
|SD TARAZONA
|CD LAREDO
|SD EJEA
|REAL RACING CLUB DE SANTANDER
|
GRUPO III
|Subgrupo A
|Subgrupo B
|AE PRAT
|CD ALCOYANO
|CE L´HOSPITALET
|ATLÉTICO LEVANTE UD
|CF BADALONA
|ATZENETA UE
|FC ANDORRA
|CF LA NUCÍA
|FC BARCELONA "B"
|HÉRCULES DE ALICANTE CF
|GIMNÀSTIC DE TARRAGONA
|ORIHUELA CF
|LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA CF
|VALENCIA-MESTALLA
|RCD ESPANYOL DE BARCELONA "B"
|VILLARREAL CF "B"
|UE CORNELLÀ
|SCR PEÑA DEPORTIVA
|UE LLAGOSTERA-COSTA BRAVA
|UD IBIZA-EIVISSA
|UE OLOT
|
GRUPO IV
|Subgrupo A
|Subgrupo B
|ALGECIRAS CF
|BETIS DEPORTIVO BALOMPIÉ
|ATLÉTICO SANLUQUEÑO CF
|CLUB RECREATIVO GRANADA
|CÁDIZ CF SAD "B"
|CÓRDOBA* Pendiente de resolución
|MARBELLA FC
|CD EL EJIDO 2012
|RB LINENSE
|LINARES DEPORTIVO
|RC RECREATIVO DE HUELVA
|SEVILLA ATLÉTICO
|SAN FERNANDO CD ISLEÑO
|CF LORCA DEPORTIVA
|UD TAMARACEITE
|REAL MURCIA CF
|CD MARINO
|UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA CF
|LAS PALMAS ATLÉTICO
|YECLANO DEPORTIVO
GRUPO V
|Subgrupo A
|Subgrupo B
|CDA NAVALCARNERO
|AD MÉRIDA
|CF RAYO MAJADAHONDA
|CD BADAJOZ
|CLUB ATLÉTICO DE MADRID "B"
|CD DON BENITO
|GETAFE CF "B"
|CF VILLANOVENSE
|LAS ROZAS CF
|EXTREMADURA UD
|REAL MADRID-CASTILLA
|UD MELILLA
|DUX INTERNACIONAL DE MADRID SL
|CF TALAVERA DE LA REINA
|UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
|CP VILLARROBLEDO
|CD ATLÉTICO BALEARES
|UD SOCUÉLLAMOS CF
|UD POBLENSE
|VILLARRUBIA CF