Así será el desafío de Unai Emery en el Aston Villa en su vuelta a la Premier League

El técnico ha aceptado el complicado reto de sentarse en el banquillo de Villa Park para reconducir el proyecto.

Se acabó el periplo de Steven Gerrard en el Aston Villa. Y empieza el de Unai Emery. El entrenador español dejó marchar la oportunidad del Newcastle hace un año. Pero sí se ha subido al tren del equipo de Birmingham. Trabajo tiene. Y tiempo no tanto. Porque la Premier League no tiene piedad ni condescendencia. Vamos a analizarlo:

Hay una máxima no escrita en el fútbol inglés. De los veinte equipos de la Premier League siempre hay un señalado o en mal momento de forma. El éxito está en nunca ser ese señalado. Gerrard deambulaba en esa linde durante semanas junto a Steve Cooper y Brendan Rodgers desde inicio de temporada (una vez ya despedido Lage del Wolverhampton Wanderers).Al final, el Nottingham Forest y el Leicester City han conseguido sacar resultados. Y el Aston Villa no. Así que la leyenda del Liverpool y ex técnico del Glasgow Rangers ya es historia. Ya lo era. Pero no en este caso no por razones memorables.

El Aston Villa se presentaba al inicio de la temporada pasada como una de las posibles revelaciones para acechar al top 6. Fichajes como los de Danny Ings, Emiliano Buendía, Emiliano Matínez o Leon Bailey generaban una expectativa que nunca se llegó a cumplir. Dean SmIth fue despedido y llegó el bueno de Stevie. Consiguió salvar la categoría, que era el objetivo mínimo, y poco más. Las adquisiciones de Coutinho y Digne en enero tampoco supusieron un plus.

Este verano, el mercado Villano ha sido mucho menos ambicioso. Únicamente la llegada de Diego Carlos, del Sevilla, y Boubacar Kamara, del Olympique Marseille (y deseado entre otros por el Atlético de Madrid), daban algo de ilusión. El traspaso definitivo de Coutinho no ha terminado de resultar en un fichaje prometedor. Dendoncker y Bednarek son únicamente jugadores de rotación. Hace falta ambición y tino en los fichajes para poder ser competitive en la feroz Premier League. No hay tregua.

Lo peor de ese conformismo en el club y esa composición de la plantilla han perjudicado a grandes talentos de la plantilla. Jacob Ramsey es uno de los mejores diamantes del fútbol inglés. Pero viendo el bajo nivel grupal, tiene menos exposición para poder brillar. Cameron Archer, un goleador con una pinta fantástica, no está teniendo minutos ante el monopolio Watkins-Ings en la delantera. Y Carney Chukwemeka ha puesto rumbo al Chelsea a cambio de dieciocho millones. El hábitat de club que hay en Villa Park transmite inestabilidad y falta de planificación. No hay proyecto.

Este es el objetivo de Emery. Dar sentido a este disparate. Es un club con un estadio con mucha esencia. Hay jugadores interesantísimos línea por línea. Y una masa social fiel y entregada a la causa del club de Villa Park. Sólo se necesita un líder que ponga orden y dirección a tanto recurso tan mal gestionado. Llevará tiempo. Pero ni Roma ni Birmingham se construyeron en un día. No hace falta irse a los equipos más grandes para ver qué equipos de media tabla en el fútbol inglés han hecho bien las cosas en los últimos tiempos. El Brighton&Hove Albion con Graham Potter, el Newcastle con Eddie Howe. El Brentford con Thomas Frank. El West Ham con David Moyes.

Mucha tarea por hacer. Pero también mucha abundancia. Y factores para ser positivos. No extraña la decisión de Emery de embarcarse en esta aventura. Todos los grandes entrenadores están aquí. O mejor dicho, todos los entrenadores que están aquí son grandes. Él también quiere probarlo. Y probarse. Sus periplos en Arsenal Y PSG (sí, este fuera de Inglaterra) no fueron los más satisfactorios y, de salir bien, el resarcimiento será completo. Si consigue hacer grande al Aston Villa, él también lo será.