Así se gestó el fichaje de Dani Alves por el Barcelona

Dani Alves vuelve al Barcelona tras cinco años vistiendo los colores de otros clubes. El lateral brasileño salió del Camp Nou en 2016 contra su voluntad y, a sus 38 años, ha decidido regresar con el visto bueno del nuevo entrenador culé, el que fuera su compañero en el primer equipo masculino, Xavi Hernández. Alves se moría de ganas de volver y así se lo hizo saber al club, que se lo estuvo pensando hasta que el mismo Xavi aceleró la operación.

A mediados de septiembre, Dani Alves rescindió su contrato con el Sao Paulo tras dos temporadas en la liga brasileña. El lateral, que incluso jugó de extremo y de mediapunta en el conjunto paulista, tenía tantas ganas de volver a Europa que rechazó dos ofertas de la Liga Bancomer MX de México, una de ellas muy importante y que le garantizaba dos años de contrato. Lo hizo porque su intención era regresar a Europa, sobre todo poniendo el foco en el Barcelona, el club que le hizo grande. Su sueño era volver a vestir de azulgrana.

A principios de octubre se produjeron los primeros contactos entre Dani Alves, su entorno y el Barça. Fueron las primeras aproximaciones tras el ofrecimiento del brasileño, al que le era indiferente el salario. Solo quería volver. El dinero no era importante. Pocos días después de producirse ese primer acercamiento, el Barcelona accedió a reunirse con los representantes del jugador. Fue a mediados de octubre. En la reunión, Mateu Alemany, Ramón Planes y los agentes del futbolista pusieron las cartas sobre la mesa. Todo quedaba supeditado a los resultados, al Barça-Real Madrid, al partido de Champions League en Kiev y al futuro de Ronald Koeman, que todavía era el entrenador.

La salida del neerlandés se produjo el 27 de octubre, momento en el que el Barça centró sus esfuerzos en la contratación de un nuevo técnico. En ese momento, la situación de Alves quedaba en el limbo. Pero con la llegada de Xavi Hernández, las conversaciones se reemprendieron. Incluso se llegó a pactar una nueva reunión que no se llegó a producir por la dimisión, el mismo día agendado, de Ramón Planes. El secretario técnico comunicó su voluntad de salir y dicho encuentro se suspendió. Hubo alguien, sin embargo, que no quiso posponer más la decisión. Dani Alves se encontraba en Portugal cuando recibió la llamada de Xavi. Le quería en el vestuario y quería que se incorporara al grupo lo antes posible. No hubo ni negociación. Solamente una única propuesta que Alves aceptó con los ojos cerrados para cumplir, de nuevo, su sueño.