José Mourinho, entrenador del Real Madrid, compareció en la rueda de prensa previa al duelo ante el Elche, programado para la tarde del martes en el estadio "Martínez Valero", correspondiente a la sexta jornada de LaLiga, donde habló de la preparación de su equipo, del estado de varias de sus estrellas y del estilo de juego que busca consolidar con la plantilla.

Durante la comparecencia, cuyos detalles recogieron los medios españoles, Mourinho abordó varios asuntos importantes dentro del Real Madrid, comenzando por Vinicius Junior y Arda Güler, pasando por la evolución del estado de Tchouaméni, hasta llegar a su filosofía sobre la presión alta y la gestión de los minutos de los jugadores, antes de cerrar su intervención con un comentario llamativo acerca de los penaltis.

Mourinho resumió con claridad su objetivo ante el Elche, diciendo: "Quiero ganar. Quiero jugar bien y ganar, nada más que eso", subrayando que su foco está puesto en lograr la victoria ofreciendo el nivel que quiere de su equipo.

Eleva el techo de las expectativas para Güler

El técnico portugués mostró una gran admiración por Arda Güler, elogiando su capacidad para marcar la diferencia dentro del campo, y dijo: "Su calidad es impresionante: su visión penetrante, su determinación, la estabilidad que aporta al rendimiento del equipo y su creatividad. Tiene un potencial enorme, y sus estadísticas ya son deslumbrantes".

Y añadió Mourinho con un tono llamativo: "Quizá no quiera exagerar y decir que es el mejor, el mejor, el mejor, tres veces, pero sí, es el mejor, el mejor".

Por otra parte, Mourinho exigió a Vinicius más contundencia frente a la portería, considerando que la mejor versión del jugador brasileño aparece cuando es capaz de convertir las ocasiones en goles, aunque subrayó la importancia del trabajo colectivo y de la evolución diaria.

Dijo: "Su mejor estado es marcar goles. Es evidente que dar asistencias es importante, el trabajo colectivo es importantísimo, y el trabajo diario es importante y él lo realiza a la perfección, pero hay otro Vinicius".

Mourinho explica su proyecto

Mourinho respondió a sus declaraciones anteriores sobre la necesidad de tres meses para ver al Real Madrid tal como él quiere, aclarando que no se refiere a tener una solución mágica, sino a llegar a un equipo más desarrollado a medida que continúe el trabajo.

Dijo: "Lo que quiero decir es que quiero ser mejor de lo que soy hoy dentro de tres meses, pero no tengo una receta mágica que nos haga muy fuertes en tres meses".

Insistió en que la evolución llega gradualmente a través de los partidos y las sesiones de entrenamiento, subrayando que aumentar la compenetración y continuar el trabajo con el cuerpo técnico ayudan al equipo a mejorar.

La presión alta

El técnico portugués habló del estilo defensivo que busca aplicar, subrayando que la presión alta no puede mantenerse durante todo el partido, y que su equipo debe ser capaz de cambiar su estilo en función del transcurso del encuentro.

Explicó: "No creo que sea posible presionar arriba durante los noventa minutos; ese no es nuestro estilo", subrayando al mismo tiempo que no quiere que el Real Madrid se convierta en un equipo que se conforme con replegarse y defender.

Y añadió: "No me gusta el estilo del bloque defensivo cerrado, pero tampoco quiero sufrir mucho porque el rival marque dos o tres goles que obliguen al portero a hacer paradas espectaculares".

Tchouaméni regresa

Mourinho aseguró que Tchouaméni tendrá un papel mayor durante el próximo periodo, después de haber participado por lapsos limitados en los partidos anteriores tras su regreso.

Dijo: "Mejora continuamente, y se siente con más fuerza y confianza. Jugará mañana. No puedo determinar ahora el número de minutos que jugará".

También aclaró que el cuerpo técnico maneja con cautela las cargas físicas de los jugadores, señalando la existencia de un plan integral para la prevención de lesiones que incluye el trabajo en el gimnasio, el entrenamiento individual y el seguimiento médico.

La polémica del Balón de Oro

Y al ser preguntado por las declaraciones de Lamine Yamal sobre el premio del Balón de Oro y su merecimiento del mismo, Mourinho rehusó entrar en polémica con el jugador del Barcelona, diciendo brevemente: "Yo no comento las declaraciones de los jugadores. Respeto todas las opiniones, pero no las comento".

También habló de la posibilidad de juntar a Valverde y Tchouaméni en el mediocampo, subrayando que el asunto no tiene que ver con que los jugadores sean defensivos u ofensivos, sino con lograr el equilibrio requerido dentro del campo, con el papel de cada jugador variando según sus características.

Los penaltis

Y al final de la rueda de prensa, cuando parecía que la charla había llegado a su fin, Mourinho lanzó un comentario llamativo en el que dijo: "¿No hay preguntas sobre los penaltis? Es extraño, ¿verdad?", dejando una insinuación ambigua acerca del asunto arbitral antes del duelo ante el Elche.