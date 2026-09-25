«Seguirá siendo un malentendido durante 100 años que los espectadores esperen que se eche el balón fuera», dijo Klopp en RTL. El contexto: el delantero centro neerlandés Brian Brobbey había caído al suelo tocado, pero el combinado alemán siguió jugando y, pese a la inferioridad numérica de Oranje, renunció a echar el balón fuera. Al final de la jugada llegó el gol del 1-0 obra de Felix Nmecha en el minuto 32.

«Pero en realidad los chicos tienen la indicación de seguir jugando», explicó Klopp, dejando claro que en ningún caso se había tratado de una falta de fair play por parte de su capitán Joshua Kimmich y compañía, que siguieron adelante con total coherencia. Su homólogo, el nuevo seleccionador Xavi, vio en cambio en esa acción «una mezcla» de picardía y falta de fair play por parte del equipo de la DFB.

También metió en la ecuación al árbitro, su compatriota español Alejandro Jose Hernandez Hernandez: «El árbitro ya tenía el silbato en la boca y por eso algunos de nuestros jugadores dejaron de jugar», criticó Xavi, aunque al mismo tiempo matizó: «Tampoco fue gran cosa».

El exárbitro Manuel Gräfe, sin embargo, dio la razón a Klopp. «A nivel reglamentario, todo es correcto. Solo hay que interrumpir por golpes en la cabeza o lesiones graves», explicó al diario Bild y analizó la jugada: «En un amistoso seguramente se habría echado el balón fuera, pero es un partido oficial. Los neerlandeses no estuvieron del todo concentrados durante un instante. El equipo de la DFB lo aprovechó con inteligencia. No haces amigos así, pero esto es deporte profesional. Muchísimos habrían seguido jugando. Al final, el jugador atrás no tuvo ninguna incidencia. Fue un error de los neerlandeses no seguir jugando con concentración».

El exinternacional neerlandés Rafael van der Vaart vio el caso de forma más drástica y calificó en el canal de televisión NOS de «antideportivo» que Alemania siguiera jugando. Kimmich, en cambio, valoró la situación con frialdad: «Hemos seguido jugando con toda la razón». En su opinión, haber detenido posiblemente el juego habría sido tarea del árbitro, dijo la estrella del Bayern, «y yo no escuché ningún silbato».

Ante la acusación del capitán de Oranje, Virgil van Dijk, de que seguir jugando por parte del conjunto alemán había sido una vergüenza, Kimmich respondió con contundencia: «Me parece que no es una respuesta reflexionada por su parte».

Equipo de la DFB: ¿qué pasa con Kai Havertz y Jamal Musiala?

Poco antes del gol de Nmecha, Klopp tuvo que retirar prematuramente del campo a un jugador importante: Kai Havertz, al que le molestaba la parte posterior del muslo. Jamal Musiala, que en realidad debía haber estado en el once inicial, ni siquiera pudo jugar por problemas musculares durante el calentamiento: «Ambos están en la resonancia magnética, espero que esta noche tengamos todavía un diagnóstico», dijo el nuevo seleccionador tras el pitido final sobre los dos lesionados, y no confiaba en poder contar de nuevo con el dúo en el próximo partido contra Grecia del domingo: «Espero que no sea nada grave. Para nosotros probablemente están fuera, pero ojalá después vuelvan a estar disponibles lo antes posible».

Getty Images

La exigua ventaja de Alemania se mantuvo hasta poco antes del final, pero en el tiempo añadido Países Bajos acabó encontrando el merecido empate por medio de Cody Gakpo. El suplente Ruben van Bommel, hijo del exjugador del Bayern Mark van Bommel, firmó una asistencia de muchos quilates con un magnífico centro con el exterior. «Le pregunté al pequeño van Bommel de dónde había sacado eso», reveló Klopp, antes de bromear en dirección al padre: «No lo ha heredado del padre; lo del exterior tiene que venir de la madre».

¿Por qué fue anulado el gol de Virgil van Dijk para Países Bajos?

Mientras tanto, además del gol inicial del equipo de la DFB, hubo otra escena que generó polémica por encima de todo: poco antes del primer cuarto de hora, el jefe de la defensa van Dijk había adelantado aparentemente de cabeza a Países Bajos tras un córner. Sin embargo, el gol fue anulado después de la intervención del VAR porque, desde el punto de vista del árbitro, el atacante de Oranje Brobbey impidió de forma antirreglamentaria que el portero alemán Marc-Andre ter Stegen saliera en el área de cinco metros, una decisión dura.

«Es una vergüenza absoluta», bramó van der Vaart. «Es increíble», porque Brobbey «casi no hace nada. Claro que puede haber contacto. El portero no puede hacer lo que quiera. Fue simplemente una actuación muy floja del portero», dijo van der Vaart. Klopp opinó de forma distinta y aludió a la enorme robustez de Brobbey: «Es casi cuadrado y ahí Marc no tiene ninguna posibilidad de pasar. Es un gran córner, pero es falta. Ahora hay que pitarlo así», señaló Klopp, en referencia a que los porteros también habían disfrutado recientemente de una mayor protección en el área de cinco metros durante el Mundial.

Sobre la valoración deportiva del estreno con Klopp, el central Jonathan Tah dijo en cambio: «Por supuesto que nos habría gustado ganar, hubo ocasiones para ambos lados. Pero cuando vas 1-0 arriba, también quieres llevarlo hasta el final. Hemos dado un buen primer paso, el partido fue brutalmente intenso. No todo fue perfecto, pero no se trataba de eso. Queremos empezar a mostrar una cara distinta sobre el campo. Y hoy fue el primer paso hacia ello». Tah también dedicó un elogio especial al lateral derecho Philipp Treu, del SC Freiburg, que debutó con la selección: «Me gustaría destacar a Pippo. La manera en la que recorrió la banda arriba y abajo fue una locura. Realmente, top para un primer partido internacional», afirmó Tah.

El domingo, Alemania se enfrentará a Grecia en la segunda jornada de la temporada 2026/27 de la Nations League, y en Augsburgo Klopp vivirá entonces su estreno en casa en el banquillo de la selección. «El foco estuvo muy puesto en la defensa y en la presión alta, en cómo queremos meter al rival bajo presión», dijo Kimmich sobre las primeras sesiones de entrenamiento con Klopp. «Se trataba de encontrar una cierta organización básica sin balón. Esa es luego la base para que también podamos mejorar con balón».