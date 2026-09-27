Tras la derrota de Inglaterra ante España por 3-2 en el estadio de Wembley en la Liga de Naciones de la UEFA ayer sábado, Harry Kane, capitán de los Tres Leones, recordó uno de los momentos decisivos del partido: el penalti que falló en la segunda mitad.

Cuando la selección inglesa iba por delante con un 2-1, el delantero del Bayern de Múnich resbaló mientras ejecutaba el penalti, y el balón se estrelló contra el larguero después de que lo tocara con ambos pies de forma involuntaria.

Kane explicó tras el encuentro que su pierna izquierda le traicionó mientras golpeaba el balón y dijo: «Fue una lástima resbalar en ese momento, a veces pasa. Intenté golpear con fuerza, pero mi pie izquierdo me traicionó y, por supuesto, acabé tocando el balón dos veces».

Y añadió, según recogió la cadena «Foot Mercato»: «Así es la vida de un futbolista, la vida de un delantero. No tuve suerte en la segunda mitad».

Fue una ocasión perdida muy frustrante para el capitán de la selección inglesa, ya que podría haber dado a su equipo una ventaja de dos goles, teniendo en cuenta que el exdelantero del Tottenham había marcado el segundo tanto de los Tres Leones en el partido.







