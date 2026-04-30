Ashley Young se retira del fútbol, pero aún puede reportar millones al Ajax

Ashley Young (40) se retirará del fútbol profesional al final de esta temporada, tras 23 años de carrera. En su último partido con el Ipswich Town podría ayudar al Ajax.

A través de Instagram, Young anuncia el final de su magnífica carrera. «De Sefton Road a Vicarage Road, de Villa Park a Wembley, de Old Trafford a San Siro, de vuelta a Villa Park, a Goodison Park y, finalmente, a Portman Road».

«Fue un viaje con el que solo soñaba de niño. Este sueño llega a su fin y el sábado podría ser el último partido de mi carrera profesional», concluye el 39 veces internacional con Inglaterra.

Disputó la mayoría de sus partidos con el Manchester United, donde vistió la camiseta 261 veces.

Con los ‘Red Devils’ conquistó la Premier League y la Europa League, venciendo al Ajax en la final de 2017. Este sábado, en su posible despedida, podría ayudar al club holandés.

Si el Ipswich asciende, la cesión de Chuba Akpom se hará permanente y el club inglés deberá pagar más de 9 millones de euros al Ajax.

Ipswich se mide al Queens Park Rangers (14.º); Millwall al Oxford United; y Middlesbrough al Wrexham (6.º). El segundo sube directo a la Premier, del tercero al sexto van a los ‘play-offs’.