Goal.com
En directoEntradas

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Asensio: «Ganaremos la Liga con Mourinho y el nuevo fichaje es un salto cualitativo para el Real Madrid»

Real Madrid
B. Silva
R. Asencio
J. Mourinho
Primera División
España
Portugal

Declaraciones entusiastas desde el corazón de la defensa del Real Madrid

Raúl Asensio, defensa del Real Madrid, elogió la llegada de José Mourinho como nuevo entrenador y afirmó que, durante su primera etapa (2010-2013), el técnico portugués «cambió su espíritu competitivo». Mostró gran entusiasmo por jugar a sus órdenes.

En declaraciones a David Ibáñez para el programa «El Desmarque» desde Montmeló, durante el Gran Premio de Barcelona y Cataluña, el jugador de 23 años afirmó: «El nuevo proyecto con Mourinho es muy emocionante y tengo muchas ganas de empezar».

“De niño vi cómo transformó al equipo, el espíritu competitivo, la garra y la determinación que le transmitió al club. Esas cualidades me han moldeado como jugador”.

Preguntado por las opciones de título liguero, el canario respondió con confianza: «Sí, claro, Mourinho batió el récord con 100 puntos y 121 goles, así que intentémoslo», recordó el canario, en alusión a la histórica Liga 2011-2012.

Bernardo Silva

Sobre la posible llegada de Bernardo Silva, del Manchester City, al Real Madrid en verano, Asensio afirmó: «Es muy bueno y sería un gran salto para el equipo. Recibiremos con los brazos abiertos a quien llegue, y estamos seguros de que el proyecto es magnífico».

Anuncios