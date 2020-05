¿Ascenso por escritorio? San Martín de Tucumán reclama ante el TAS su lugar en Primera División

El club del interior argentino hizo una presentación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo porque se considera perjudicado.

La Liga Profesional de Fútbol recién se acaba de crear, todavía no se jugó ni un minuto oficial y ya tiene su primera polémica en puerta. Se trata de uno de los equipos que podría jugar la próxima temporada en Primera División si consigue ascender en la cancha... o en el escritorio.

Luego de que la AFA decidiera que los ascensos de la Primera Nacional se definirán dentro del campo de juego, San Martín de Tucumán optó por ir a fondo y hasta las últimas consecuencias con su reclamo, ya que considera que ya debería haber ascendido de manera directa por mérito deportivo.

Al momento de la suspensión del fútbol argentino a causa de la pandemia de coronavirus, el Santo tucumano era líder de la Zona B de la Primera Nacional con 44 puntos,

tres por encima de Defensores de . Según establece el reglamento, y la ratificación del mismo por parte de la AFA, los ganadores de cada grupo deben jugar una final por el primer ascenso. Mientras que el perdedor de dicha final y los tres mejores ubicados de cada grupo luego disputarán un reducido por el segundo cupo. Sin embargo, los dirigentes del Ciruja se sienten perjudicados con esa medida y por eso hicieron una presentación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés).

"Hoy presentamos el recurso ante el TAS sobre el tema que define los torneos y los ascensos”, aseguró este martes Daniel Crespo, abogado de San Martín, en declaraciones a TycC Sports. "La decisión se tomó en base a un artículo que dice que cuando una temporada se suspende, se define por mérito deportivo. Esta situación es atípica, pero la decisión sobre el tema de los torneos también lo es, por eso hoy hicimos la presentación en el TAS", agregó.

"Creo que será una resolución rápida, pero también puede pasar que la propia Federación revea la situación. San Martín de Tucumán lo que está haciendo es defender su situación actual en la justicia deportiva", señaló el abogado.

Por su parte, hace unos días, el presidente de San Martín, Roberto Sagra, fue tajante con la postura de su club. "Apelamos a que la nueva conducción de AFA decida que existan los mismos criterios y derechos para todos, que es jugar por ascensos y descensos. Si eso no ocurre, recurriremos a las autoridades de la Nación para que se reconsidere que este proceder se hace para beneficiar a un club que tiene peso político, que es a su vez quien respalda las decisiones de AFA. De no prosperar estas vías, iremos al TAS con la tranquilidad que no vamos a parar el fútbol", indicó. ¿Cuál será el próximo capítulo de esta novela?