Arturo Vidal revela el ‘secreto’ de su cresta

El chileno contó el motivo de su característico peinado, el que luce desde que tenía 19 años. Además recordó sus raíces, claves en su carrera.

Dentro de los temas abordados por Arturo Vidal en su extensa entrevista con El Periódico, el chileno reveló el motivo de su característico peinado, el que luce desde que tenía 19 años.

El ex Bayern Munich reconoció que se inspiró en el look del ex internacional alemán Christian Ziege. "A los 19 años me dejé la cresta. Estaba con en un Sudamericano y vi un partido de la Selección alemana. Me fijé en el lateral izquierdo (Christian Ziege)", comenzó contando.

"Le vi la cara, la cresta, la agresividad, y vi que los rivales le tenían más miedo de lo normal. Se me ocurrió esta idea y agregué algo más a mi juego", explicó.

Por otra parte, destacó sus raíces, claves a lo largo de su carrera: "Vengo de uno de los barrios más pobres de Santiago de Chile. Vengo de un barrio donde el día a día era pelear o esperar que tu madre trajera lo que pudiera cuando venía de la calle. Todo eso lo tengo siempre en mente y lo pongo por delante de todo. No olvido nunca de donde. Yyo que soy de barrio he cometido varios errores, pero nunca he cambiado mi forma de ser".

"¿Si era un niño tímido? Sí. También lo soy ahora. No es que haya cambiado mi personalidad. Pero cuando salía a jugar debía cambiar mi personalidad. Ya lo hacía cuando cuando era niño chico y jugaba contra los mayores en la calle. Y ahora cuando me enfrento a jugadores importantes es lo mismo", agregó.

Y en la misma línea, continuó en su relato: "Debía olvidarme de cómo era en el día a día y tratar de igualarme en fuerza, en velocidad y en juego a los demás. Si no me hubiera quedado ahí. Estaría aún en el barrio. Dentro de mi sigue estando esa parte del niño de la comuna de San Joaquín. Ese niño está por encima de todo, recordando lo que hizo mi madre. Nunca cambié de amigos, son los mismos de toda la vida".

Finalmente, detalló su relación con el país, pese al "maltrato" en el que se ve expuesto en las redes sociales por parte de algunos fanáticos. "Cuando estoy allí es una relación genial. Donde voy la gente me admira mucho, por cómo soy y porque me ven realmente que soy humilde. Saben que vengo de uno de los barrios más pobres y así me lo hacen sentir. No es como cuando uno ve las cosas de Internet y las redes sociales donde la gente te maltrata mucho y comenta cosas que, realmente, no son la realidad. La realidad es cuando estoy en mi país y pisas la calle o paseas por la plaza y te saludan con cariño. Eso es muy diferente a lo que se ve en Twitter, Instagram...".

"Aunque últimamente he tenido algún problema porque siempre hay tres o cuatro del equipo contrario del , donde yo salí en Chile, que te empiezan a hacer Instagrams falsos y dicen miles de cosas. Te molestan un poco, pero luego lo dejas de lado y piensas en positivo. Creo que Chile me tiene mucho cariño y admira mucho todo lo que hice en mi carrera", cerró.